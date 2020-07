Hospitales móviles costaron 15 millones de dólares y no 47 millones, denuncia el CNA

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- 15 millones de dólares y no 47 millones es el costo real de los hospitales móviles que compró Invest-H a Elmed Medical Systems Inc, denunció este lunes el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su octavo informe denominado “La Corrupción en tiempos del covid”.

EL HERALDO, días atrás había revelado que en más de 10.6 millones de dólares, es decir, unos 260 millones de lempiras, estarían sobrevalorados los dos hospitales móviles que permanecen custodiados en los predios de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) de Puerto Cortés.



Este lunes, el CNA expuso más incongruencias en la polémica adquisición del resto de los hospitales, dejando en evidencia que en las facturas de la empresa fabricante (Vertisa) el monto real es de 14,925,314.47 millones de dólares, sin embargo, el Estado pagó más del triple.

El ente fiscalizador además detalla que el comprador directo de los hospitales móviles a la empresa Vertisa de Turquía es Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), y no la empresa Elmed Medical Systems Inc, a quien el Estado de Honduras le depósito "de buena fe" los 47 millones 462 mil 500 dólares.



Asimismo, establece que el contacto directo de Vertisa fue Marco Bográn, exdirector ejecutivo de Invest-H, y no el guatemalteco Axel López, tal y como detalla la documentación soporte que dio origen a la polémica adquisición.

Con esto, el CNA demuestra que "en ningún momento la empresa del señor Axel López fungió como proveedora del Estado de Honduras, si no que su rol se limitó únicamente a servir como un intermediario en la negociación entre el Estado y el verdadero proveedor que fue VERTISA".



Por ser el intermediario de la empresa Elmed Medical Systems Inc, a Axel López se le habría cancelado un total de 10 millones 900 mil dólares.

En el informe, el ente auditor se pregunta "¿Por qué el señor Marco Bográn no realizó la negociación directa con el fabricante y permitió a Axel López entrar en la negociación como un intermediario?, situación que generó un aumento sustancial en el costo de la transacción puesto que él cobró una comisión por su actuación".



En conclusión, el CNA establece que según los documentos soporte referentes a la adquisición de los dos hospitales, el valor total pagado por Invest-H ascendió a 15 millones 900 mil dólares, pero que el costo real de mercado, según la factura del proveedor/fabricante Vertisa es por un monto de cinco millones de dólares.

