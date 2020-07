Este lunes en Impulso Emprendedor: Una tarde tropical con Piñas Aloha

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las adversidades no siempre serán el obstáculo para salir adelante, hoy en día ejemplares emprendimientos como Piñas Aloha nos demuestran que aún en las peores circunstancias siempre hay una oportunidad para encontrar el éxito.



Durante una amena entrevista con sabor tropical, Daniel Laínez y el team de Piñas Aloha nos enseñarán a preparar este delicioso manjar tan apetecido por los hondureños, pero no solo eso también aprenderá cómo a través de su ejemplo la pandemia le puede dejar una nueva oportunidad para emprender y no darse por vencido.



El admirable emprendedor contará los mayores logros de esta empresa familiar y cómo él y su esposa Heidy Ventura siempre le sacan el lado positivo aún a las "temporadas malas o bajas".

Además su propietario nos dará la receta de cómo lograr sostener su empresa en tiempo de crisis y convertirla en una marca muy amigable para sus clientes.

Durante esta transmisión habilitaremos nuestras plataformas de Facebook, YouTube y www.elheraldo.hn para que nos sintoice de principio a fin.

Abriremos este espacio para que pueda hacer sus comentarios y preguntas a nuestros invitados completamente en vivo.



Recuerde que la cita es hoy lunes 20 de julio a partir de las 4:00 de la tarde. No se pierda este espacio y ¡déjese inspirar por este testimonio de éxito!