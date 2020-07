“Pude haber muerto”: Vicente Fernández Jr. dio positivo al covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El primogénito de Vicente Fernández contó que resultó positivo al coronavirus y que fue a causa de un accidente que se enteró que estaba contagiado, según la revista TV y Novelas.

La revista de entretenimiento tuvo la oportunidad de entrevistar al cantante Vicente Fernández Jr, quien relató que hasta el momento ha resultado asintomático.

¿Como ocurrió el hecho?

Durante una cena con su prometida y con otras personas, Vicente Jr. se atragantó con un trozo de carne, por lo que comenzó a ponerse morado.

Debido a la situación, decidieron trasladarlo de emergencia a un hospital. Rápidamente, le hicieron la prueba de covid-19 por protocolo y resulta que dio positivo.

El intérprete, con un tono de angustia, manifestó que pudo haber muerto por coronavirus sin saberlo, pero que afortunadamente con el incidente que sufrió en el restaurante se enteró que estaba contagiado.

“No me pegó tan fuerte como a otras personas”, señaló Vicente Jr.

Días después, Vicente Jr se volvió a realizar otra prueba para verificar que lo que le habían dicho era verdad. Y la realidad era obiva, la prueba con hisopo resultó positiva.

Por otra parte, relató que no sabe en qué momento se contagió, pues siempre usó mascarilla y acató todas las medidas de bioseguridad.

Cabe señalar que su pareja actual no resultó positiva y aunque ella se ofreció a cuidarlo, él le dijo que "no" para no exponerla a un contagio.

"Ya llevo seis días y no me he sentido mal. Además, al saber que no contagie a Mariana, espero que esto no pase a mayores”, finalizó.

