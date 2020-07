México aún no recupera la fortuna de “El Chapo” Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Andrés Manuel López Obrador dijo hace un año que recuperaría los más de 12 mil millones de dólares que Joaquín "El Chapo" Guzmán obtuvo de sus delitos, pero esto no se ha podido llevar a cabo.



El gobierno mexicano inició con la creación de un equipo especial ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos (GANSEG), según dio a conocer el diario Milenio.

Este grupo estará dedicado a la negociación para el intercambio de información con Estados Unidos y es conformado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



Marcelo Ebrard propuso, durante la reunión con el gobierno estadounidense la semana pasada, una mesa binacional para el intercambio de información financiera alrededor de “El Chapo”.

Hasta el momento la UIF no ha hallado una sola cuenta ni algún rastro del dinero y transacciones que hubiera manejado "El Chapo", Emma Coronel o sus socios.



Que el líder del Cartel de Sinaloa sea dueño de 12 mil millones de dólares no ha sido confirmado pues no existen documentos que lo verifiquen, sin embargo, testigos en el juicio dijeron que esa sería la fortuna del narcotraficante.

