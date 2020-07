Justin Timberlake y Jessica Biel tuvieron un hijo en secreto

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Justin Timberlake y Jessica Biel sorprendieron a todos luego de que se diera a conocer que tuvieron un segundo hijo en secreto.



Nadie sabía del embarazo, solo la familia cercana y unos cuantos amigos, según informó una amiga de la familia al medio Daily Mail.



Según detalla el medio, la actriz dio a luz a un niño la segunda semana de julio y se encuentra aislada junto a su esposo y su hijo de cinco años.



Además, contó que la madre de Biel llegó a ayudarla con su nuevo hijo y el cuidado del pequeño Silas.

LEA: Revelan primeras fotos de la boda secreta de la princesa Beatriz



Desde que comenzó la pandemia, la pareja decidió mantenerse en su vivienda para proteger la salud de Silas, pero desde entonces no habían sido fotografiados.



En redes sociales, Jessica no había publicado ninguna fotografía de cuerpo completo desde marzo, cuando tenía al menos cuatro meses.



La pareja todavía no ha confirmado el nacimiento del nuevo miembro de la familia.

VEA: Exesposo de Naya Rivera tendrá la custodia de su hijo Josey