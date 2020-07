Pinceladas silenciosas con color y anhelo de superación

El Heraldodiario@elheraldo.hn

COMAYAGUA, HONDURAS.- En el barrio El Carmen, de la excapital de Honduras, vive un talentoso pintor que se inspira en el silencio y se maravilla con los paisajes que sus ojos aprecian y que sus oídos no escuchan.

Denis Adalid Vásquez, de 37 años, desde que era un niño descubrió en el papel y los colores su pasión por el arte. Su madre Juana Castro, de 74 años, no olvida que cuando su hijo regresaba de la escuela coloreaba y dibujaba sobre las páginas de sus cuadernos.

Este es Denis Vásquez cuando apenas tenía 11 años de edad. Desde pequeño le gustaba realizar pinturas. Fotos: EL HERALDO

Una sonrisa y una mirada cómplice bastaban para expresar su gozo por experimentar el arte de pintar, pues sus oídos jamás le han permitido escuchar una sincera felicitación por lo que hace.

“Yo lo regañaba más bien porque no teníamos dinero para estar comprando cuadernos a cada rato, apenas podíamos comprarle uno, pero sus maestros me dijeron que lo dejara pintar y que ellos me darían cuadernos, porque ellos miraban el potencial artístico de mi hijo”, afirmó la señora en medio de la nostalgia.

Incluso Denis fue un candidato para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), pero por falta de recursos económicos no logró ingresar y se formó como un artista autodidacta.

“Nosotros no teníamos cómo comprarle pinturas, solo nos ajustaba para crayones y papel, y allí fue aprendiendo, él trabaja muy bien, estamos muy orgullosos de nuestro hijo, su trabajo es muy reconocido en Siguatepeque”, afirmó doña Juana. El trabajo de Denis ha sido exitosamente presentado en muestras de arte en San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa.

De pintar casas a pintar cuadros

Para agenciarse ingresos a su hogar Denis se dedicó por muchos años a pintar paredes de casas y negocios, pero al cubrir con pintura las paredes se imaginaba que estaba preparando un lienzo para comenzar a crear una de sus obras.

Sin embargo, con el paso de los años pasó de pintar paredes blancas a darles vida con sus pinturas, por lo que ahora hay decenas de negocios en Siguatepeque en los que hay un mural con el sello de Denis.

La fauna y los paisajes son las creaciones que más le gusta pintar al diestro del pincel. Fotos: EL HERALDO

El pintor, además de lengua de señas, también aprendió a leer y escribir en español y de esta manera pudo conversar con EL HERALDO.

“Me gusta pintar sobre cualquier superficie, lo que más me gusta pintar son paisajes , a veces me inspiro en Siguatepeque y otras veces los imagino”, comentó vía mensaje el talentoso pintor de la ciudad de los pinares.

Para Denis no hay un color favorito, ni un material preferido, pues considera que al amalgamarlas puede obtener resultados colmados de belleza y arte.

Cuando Denis pinta un cuadro su mente y sus sentidos se transportan en el tiempo hasta ubicarse en aquella época de niñez en la que pintaba sobre su cuaderno y se sentía feliz.

El talentoso artista pinta sobre tela, madera, manta y paredes e incluso metal.

Uno de los productos que más le solicitan son los sombreros sobre los que pinta guacamayas, flores, fauna hondureña y la bandera de cinco estrellas.

Sus creaciones han sido expuestas en otras ciudades. El talentoso artista es autodidacta. Fotos: EL HERALDO

Redes sociales

La popularidad del pintor en las redes sociales le ha hecho ganar cientos de seguidores. Cuando se dispone a pintar una obra se conecta en Facebook Live y muestra su destreza con el pincel. Durante sus presentaciones contesta preguntas y comentarios de sus seguidores.

“Excelente trabajo, siga adelante”, “Gracias por compartir su talento con Siguatepeque”, son algunos de los mensajes que le dejan en las redes sociales. Puede encontrar al pintor como Denis Vásquez, en Facebook.

