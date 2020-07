Martha Doblado: "Bográn no vino al Consejo Directivo para informar sobre las compras hechas en la pandemia"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras casi 10 horas en una larga jornada de interrogatorio, Martha Doblado, titular del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), y directora del Consejo Ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), salió de su comparecencia ante miembros de la Fiscalía del Ministerio Público (MP).



Doblado fue llamada a declarar por el caso de la compra de los hospitales móviles hechos por Honduras a través de Invest-H, en el marco de la pandemia del covid-19.



Acompañada de su apoderada legal, Doris Imelda Madrid -quien también es la representante de Evelyn Bautista, (ex directora de Invest-H)- se dirigió a los medios de comunicación a través de una conferencia de prensa.

"Fue una comparecencia tranquila del Ministerio Público, me pidieron ser testigo en mi condición de presidenta del consejo directivo de Invest-H, las indagaciones fueron en el marco de las reuniones ordinarias y extraordinarias que hemos tenido. Nos pidió que de manera general pudiera yo relatar lo que ha sucedido en cada una de esas reuniones", comenzó explicando la también abogada, Doblado.



Ante la consulta de uno de los periodistas sobre la adquisición de los polémicos hospitales, la funcionaria no dudo en asegurar que "No aprobamos la compra de los hospitales móviles, esa fue una de las preguntas que nos hicieron los fiscales, porque como dijo el mismo extitular de Invest-H (Marco Bográn) él no vino al Consejo Directivo de Invest-H para informar sobre las compras hechas en la pandemia, este consejo no ha aprobado ningún plan de ejecución y de adquisición, porque si el director ejecutivo no fue a informar, mucho menos a pedir autorización para la compra de hospitales ", respondió.

Por otra parte, explicó que el Consejo que ella preside no participa en ejecutoría de fondos, ya que es una instancia que vela en la implementación de acciones, supervisiones y auditorías, pero aseguró que están dispuestos a cooperar con las autoridades para que el pueblo hondureño reciba una explicación pronta.

Y además, dijo que el Consejo Directivo está comprometido en el fortalecimiento de Invest-H, por lo cual esperan conocer los detalles sobre la renuncia de Evelyn Bautista, para así poder proceder a recomendar a un candidato para ocupar ese puesto.



"Todos los miembros de la junta directiva estamos dispuestos a cooperar, es más, les dije que conmigo no se ocupa de protocolo y si ellos me llaman y me dicen que en una hora necesitan información adicional, con todo gusto", enfatizó.

La funcionaria también destacó que "Invest-H el año pasado tuvo una evaluación del 100% e incluso tuvo un premio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)".

