Esposa de David Romero: "No es justo que lo vayan a enterrar en una fosa común"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Lidieth Díaz, la esposa del periodista David Romero Ellner, en medio del dolor rogó a las autoridades que les permitieran enterrar ellos al comunicador.



"Él ya se había preparado para este momento, no es justo que lo vayan a enterrar en una fosa común", dijo a los medios de comunicación, minutos antes de entrar al Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax), donde falleció David Romero este sábado.

"Pedimos que nos permitan, como famila, enterrar a David dignamente, sabemos el protocolo que hay que cumplirse, pero que no decida el Ministerio Público donde enterrarlo, ya no sean más crueles con nosotros", solicitó entre lágrimas la también periodista.





Lidieth, además, lamentó que "una mujer no fue capaz de perdonar, por un presidente y un grupo de personas que no fueron capaces de perdonar", su esposo no haya podido salir de prisión, donde contrajo la enfermedad que le quitó la vida.

"Yo se que si David hubiese salido con vida de acá, lo primero que hubiera hecho es perdonar", declaró Lidieth junto a sus hijos.



David Romero falleció a causa de complicaciones por covid-19 este 18 de julio de 2020 en Hospital El Tórax, donde fue trasladado luego de presentar complicaciones respiratorias.



El periodista también presentó problemas renales y tuvo que ser sometido a tres diálisis para mejorar su estado de Salud.

