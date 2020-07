Cristian Castro admite que ha jaloneado a su mamá en peleas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras la polémica generada por las declaraciones de Yolanda Andrade sobre una violenta pelea que tuvo Cristian con su madre Verónica Castro, que la llevó hasta el hospital, el cantante afirmó que ha tenido problemas con su madre, pero no a tal extremo.



En una entrevista para Despierta América, el intérprete de "Azul" aseguró que sí ha jaloneado a su madre y minimizó el conflicto que habría ocurrido hace 15 años.



“He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia”, comentó.



Agregó: “Esa peleíta de jaloncillos y gritadas fue hace 15 años”, haciendo referencia a la pelea que Andrade contó durante una entrevista.



“Ya salió la noticia, siempre el revival de las cosas de que me jaloneé con mi ex esposa o me jaloneé con mi mamá, jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías, a veces groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes, puedes decirlas y luego pides perdón”, añadió.



Cristian, señaló: “El cantante real es desequilibrado” y cambió el tema durante la entrevista.

Pelea

Según Yolanda Andrade la pelea entre madre e hijo ocurrió cuando Verónica terminó de grabar un programa y le dijo que iba a casa de su madre porque su hijo Cristian estaba peleando.



Andrade contó que le dijo a su "esposa" que no fuera y que no se metiera en peleas ajenas. Tiempo después recibió una llamada donde le decía "Cristian me pegó".



“Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado, era una mentira tras mentira”, comentó.



Agregó: “La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal, los golpes que le dio a su mamá no fue por mi culpa y no fue porque se enteró por la relación”. Asimismo, reveló que Verónica tuvo que ser operada porque Cristian “le rompió la espalda y el cuello”.