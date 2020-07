Los cambios revolucionan el fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, HONDURAS.- Actividad en cinco de los siete días de la semana. Nuevo formato para la liguilla por el título. Sin descensos. Partidos sin públicos, más una mesa con gel antibacterial.



Después de cuatro meses, el fútbol mexicano se alista para volver, pero lo hará con un rostro distinto. Los cambios que tendrán no sólo son por la pandemia de coronavirus.



La Liga MX se pondrán en marcha el jueves 23 de julio cuando el Atlético de San Luis reciba a Ciudad Juárez.

LEA TAMBIÉN: Real Madrid puso a la venta -por error- la camisa de campeón



Jugar los jueves fue un experimento en el torneo anterior y que regresa en forma definitiva para el Apertura 2020, igual que la modalidad de lunes por la noche, que también se habían realizado a modo de ensayo en el pasado y ahora se realizarán en todas las fechas con excepción de cuando haya jornadas dobles por los partidos de la selección nacional.



Así las cosas, la primera división de México ofrecerá programación cinco de los siete días de la semana.



El Atlético de San Luis-Ciudad Juárez será el primer encuentro oficial en México desde que Cruz Azul enfrentó al América por la décima fecha del Clausura en marzo pasado. Días después, los dirigentes suspendieron el campeonato por la pandemia y eventualmente lo cancelaron sin declarar a un campeón por primera vez en la era moderna.

DE INTERÉS: Luis Fernando Tena, director técnico de Chivas, da positivo al coronavirus



El fútbol entre equipos de primera división volvió al país el 3 de julio, cuando Mazatlán enfrentó a Tigres en un partido de un torneo de pretemporada llamado Copa por México que se jugó sin gente en las gradas y en el que se pusieron en práctica los protocolos sanitarios.



Ya sobre el campo, el nuevo torneo llega con un cambio de equipo. Morelia pidió mudarse a Mazatlán, donde estrenará un nuevo estadio, colores apodo aunque el propietario sigue siendo la cadena TV Azteca.



Querétaro también cambió de dueño, y el nuevo grupo cesó al veterano entrenador Víctor Manuel Vucetich para apostar por un entrenador inexperto en primera división y con un grupo distinto de jugadores.

ADEMÁS: Sergio Ramos causa furor en redes al mostrar su físico, ¡mira la foto!



La otra gran novedad es el formato de clasificación a la liguilla, dándole acceso a 12 de los 18 equipos. Los equipos que terminen del quinto al 12do puesto jugarán un juego de repechaje a un solo partido para definir los que siguen con vida y se unen a los cuatro primeros puestos en la fase final.



“Buscamos es que la competencia sea cada vez más fuerte, creemos que con este formato la competencia se va a incrementar y va a ser en beneficio del aficionado”, dijo el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.



Muchos analistas han criticado el nuevo formato al sostener que se incentiva la mediocridad al restarle valor a clasificar a la liguilla, dado que el 60% de los equipos inician un torneo con posibilidades de ser campeones.



“Mediocre es el que no lucha por estar lo más arriba posible”, dijo Bonilla. “Esta fase final ahora con este nuevo esquema hace todavía más competitivo e interesante el torneo”.



El formato estará vigente al menos los próximos tres torneos y después se analizará la continuidad.



Otro de los cambios es que este será el inicio de una temporada en la que ningún equipo está en riesgo de perder la categoría y en la que ningún equipo logrará el ascenso.



Es la primera vez que se limitan los ascensos desde la temporada 1950-51.



En los últimos dos años, Lobos BUAP y Veracruz lograron mantener la categoría pagando una multa de 6 millones de dólares, pero sí hubo ascensos.



“Me parece injusto, porqué, así como se premia a un equipo que hace muy bien las cosas durante la liga y la liguilla y resulta con un trofeo de campeón, pues también debería de ser justo que al que no hiciera bien las cosas tuviera un castigo y el castigo, por supuesto, es descender”, dijo el entrenador del América, Miguel Herrera.



México no tendrá ascensos ni descensos los próximos cinco años porque el plan de los dirigentes es consolidar financieramente a los equipos en primera, pero especialmente a los que integran a la segunda para que cuando logren ascender tengan todos los requisitos que exige la máxima categoría.

LEA TAMBIÉN: La Juventus vuelve a tropezar en el camino hacia el título



América y Cruz Azul disputarán sus primeros partidos como local en el Estadio Olímpico de la capital, casa de Pumas, porque el Estadio Azteca está siendo remodelado.