Foto de golpe de Johnny Depp muestra abusos de Amber Heard, dice guardia  

LONDRES, INGLATERRA.-El Tribunal Superior de Londres dio a conocer algunas de las imágenes que presentó la defensa de Johnny Depp en uno de los juicios más escandalosos de los últimos tiempos.



Las fotos muestran a Depp con el ojo morado e hinchado y según un exguardia de seguridad, que testificó esta semana, muestran "un ciclo recurrente de abuso".



Sean Bett, quien ciudaba del actor de "Piratas del Caribe", expuso en la corte que el golpe fue infligido por Amber Heard.

De acuerdo con el relato del guardia, él fue quien alejó a Depp de una brutal pelea con Amber, luego de la fiesta de cumpleaños de la actriz en abril de 2016.



"Tomé otras fotografías de lesiones que envié a los abogados", dijo Bett.



Bett aseguró que "nunca vio cortes, contusiones u otras lesiones en la señora Heard", y que nunca pidió ayuda ni denunció violencia por parte de su esposo actor.

"A lo largo de la relación entre el Sr. Depp y la Sra. Heard, la señora fue verbal y físicamente abusiva con él", contó.



“En muchas ocasiones, fui testigo de sus gritos a Depp. El señor también me dijo en múltiples ocasiones que Heard había abusado físicamente de él", dijo ante la corte.



"Una ocurrencia muy común a lo largo de la relación sería que Depp me haría, a mí y a otros miembros de su equipo de seguridad, alejarlo de la Sra. Heard, debido a su comportamiento. Luego se quedaría en otro lugar. Esto sucedió en tantas ocasiones que no me es posible recordarlas todas en detalle", detalló.



