Honduras tiene el porcentaje más bajo de recuperados de covid-19 en Centroamérica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades de Salud confirmaron el sábado 27 de marzo anterior a la primera persona recuperada de coronavirus en Honduras, 17 días más tarde de la llegada de la pandemia al territorio nacional.



Han pasado 109 días desde entonces, y en el país más de 3,200 personas han vencido a la enfermedad, una cifra "conservadora" en comparación al resto de los países de Centroamérica, consideraron expertos a este rotativo.



Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO muestra que Honduras se posiciona en el cuarto lugar de Centroamérica en cuanto a personas recuperadas de coronavirus, pero es la que tiene el porcentaje más bajo de recuperación por la relación con la cantidad de sus contagios.



Solamente el 11% de los pacientes han logrado vencer al coronavirus en Honduras, que tiene más de 29,000 enfermos del virus que comenzó haciendo estragos a finales de 2019 en Wuhan, China.

Pese a que sus cifras no son fiables, Nicaragua, con el 73%, es el territorio de la región con el porcentaje más alto de recuperación, de acuerdo a Worldometer con datos hasta este miércoles 15 de julio.



Por debajo de los nicaragüenses está El Salvador con un 57% de recuperación, seguido figura Belice con 54% y luego Panamá con 51%.



El porcentaje de recuperación de cada país se calcula entre la cantidad de infectados con el acumulado de personas que vencieron a la enfermedad.

Causalidad

El infectólgo Tito Alvarado dijo que en Honduras se han recuperado pocas personas del coronavirus por la precariedad del sistema sanitario.



"Los hospitales están llenos de enfermos, hay muchos pacientes infectados, pocos médicos y el medicamento no está llegando a una gran parte de enfermos que no son atendidos", consideró.



Señaló que existe un subregistro de personas que han logrado vencer al coronavirus, situación que no se ve reflejada en la estadística oficial.



Asimismo, precisó que como consecuencia de la mora en el análisis de las pruebas PCR que existe en el Laboratorio Nacional de Virología, todavía no se ha podido oficializar que la cantidad de recuperados ha aumentado.

"No hay pruebas PCR"

Alvarado aseguró que a raíz del agotamiento de las pruebas PCR, la Secretaría de Salud ordenó que el medicamento MAIZ y Catracho sea también suministrado a los sintomáticos.



"Antes esos medicamentos solo se daban a los positivos, pero como ya no hay pruebas para poder confirmarlos, la estrategia cambio, ahora se está dando a los que también tienen síntomas para que se puedan recuperar sin esperar mucho tiempo el resultado del testeo", comentó.



En ese sentido, estimó que el cambio de estrategia podría tener resultados positivos en las personas que sean sospechosas de covid-19.



En el reporte más reciente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en Honduras son 3,287 personas las que han vencido el coronavirus.

Subregistro de recuperados

Aunque Honduras apenas registra más de 3,200 personas recuperadas de 29,106 diagnosticadas positivas de covid-19, para expertos la cifra real a este momento anda en al menos 15,000, lo que representaría más del 50 por ciento.



Las cifras oficiales son de Sinager, pero las de los expertos, que opinan que hay más de 15,000 recuperados, también son con datos oficiales aunque preliminares y basándose en análisis clínicos.



Y es que por estadística de Honduras se sabe que la mayoría de los pacientes, una vez que son diagnosticados con coronavirus e iniciado su tratamiento, en 14 días ya está libre del virus.



Según el doctor Omar Videa, lo que pasa en el país es que el principal criterio para dar por recuperado a un paciente es que se realice al menos dos pruebas PCR y resulten negativas después de los 14 días del diagnóstico positivo.

Sin embargo, a falta de pruebas establece que existe una manera, y es clínica, que consiste establecer que si un paciente no presenta ningún síntoma, después de los 14 días de terminado su tratamiento, también es considerado sano del mal.



Como en el subregistro de recuperados, también está el de infectados, que según expertos, en Honduras son al menos 100,000 personas las que están enfermas de coronavirus.



La situación se vuelve compleja puesto que a falta de pruebas PCR más la mora de en Virología, la tarea e confirmar se dificulta.



Honduras se encamina a los 30,000 contagios tras 126 días de pandemia.