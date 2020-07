"Los jugadores quieren lograr grandes cosas", dice Zinedine Zidane

El entrenador francés del Real Madrid Zinedine Zidane (C) observa durante el partido de fútbol de la liga española Granada FC vs Real Madrid CF en el estadio Nuevo Los Carmenes en Granada. Foto: Agencia AFP.

MADRID, ESPAÑA. - "Los jugadores quieren lograr grandes cosas", aseguró el entrenador francés del Real Madrid Zinedine Zidane, este miércoles en conferencia de prensa, en la víspera del duelo ante el Villarreal de la 37ª jornada, en el que una victoria blanca supondrá su 34º título de Liga.



"Los jugadores cuando llegan aquí saben la historia de este club, lo que es, lo que quiere, la ambición que tenemos siempre. Lo particular de ahora es que después del confinamiento, cuando volvimos a trabajar, después de quedarse en casa casi tres meses, los jugadores querían hacer cosas grandes", señaló el técnico sobre el hambre que han mostrado sus chicos en los últimos partidos.

ADEMÁS: Klopp y Mourinho critican la decisión del TAS; Guardiola reclama disculpas



"Se veía en los entrenamientos. Se veía en los partidos, pero yo les veo en los entrenamientos: entrenaban fenomenal, querían quedarse después a hacer cosas y eso te dice todo", añadió.



Con seis puntos por disputarse y cuatro de ventaja sobre el segundo clasificado, el Barcelona, al equipo blanco también le bastaría con hacer lo mismo que los azulgranas, que se enfrentan al Osasuna (11º), para hacerse con el trofeo.



"No firmaría dos empates. No es que prefiera o no, es que estamos aquí para una cosa: pensar en el partido de mañana y ganarlo. Es lo que nos motiva. Nos preparamos para eso", dijo.

VEA: Así es el diseño de la nueva camiseta 20-21 del Barcelona



Zidane además se refirió a lo que supondría ganar la 'Liga del coronavirus': "Pensamos en nuestra afición porque hay mucha gente que lo pasó mal y lo sigue pasando mal. El fútbol es una manera de olvidar un poco el día a día. Lo que queremos nosotros es conseguir cosas para esa gente que no puede venir a los partidos".



Entre los nombres propios, Zidane habló del belga Eden Hazard, con problemas en las últimas semanas en el tobillo derecho, que se fracturó en diciembre y de nuevo en febrero.



"Va mejor, se siente bien. Se entrena con nosotros. El dolor que tenía hace unos días ha desaparecido y eso es bueno para nosotros. Lo esencial es que se sienta perfecto", señaló.



Tras el final de Liga, el Real Madrid se centrará en la resolución de la Liga de Campeones, en agosto con una 'Final 8'; a un partido desde cuartos, a puerta cerrada y en Lisboa. Antes deberá remontar en Manchester el 2-1 que logró el City en la ida de octavos.

+Hospitalizan a Luis Muriel tras golpe en la cabeza en accidente doméstico