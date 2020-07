"No es una veeduría, es solo descarga de contenedores": Cohep a Invest-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se negó a participar en el "proceso de veeduría" de los dos hospitales móviles que llegaron a Honduras el pasado viernes y que aún permanecen en Puerto Cortés, a la espera de que la compañía encargada de las compras haga efectiva la entrega de la documentación necesaria.



"No podemos acompañar esa invitación, ya que no es una veeduría, solo es una observación de descarga de contenedores, por lo que hubiese sido bueno tener todos los documentos para poder ir a esa gira a Puerto Cortés y realizar una verdadera labor de veeduría social", expresó el Cohep a través de un comunicado emitido el martes.

El documento fue dirigido a Evelyn Bautista, actual directora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), en respuesta a la invitación que la funcionaria emitió el pasado 9 de julio -un día antes de la llegada de los contenedores- para que miembros del Cohep presenciaran el recibimiento de los mismos.



"Con el debido respeto, tengo a bien, aunque sea retrasada esta contestación, que no podemos acompañar una acción como tal, ya que las veedurías se deben de practicar desde un inicio de los procesos de contratación y no un proceso en exclusiva a una acción en particular como la que se nos invita ahora", reza el comunicado.

Reclamo

El comunicado fue firmado por Armando Urtecho, director ejecutivo del organismo de la empresa privada, quien también recalcó que sus representantes frente a Invest-H no fueron consultados antes de realizar las compras, por lo que consideró inopurtuna la invitación para observar el desembarque de las mismas.

Aun así, no descartó participar en próximos procesos, siempre y cuando se les convoque desde el inicio.

A continuación el comunicado íntegro