¿Naya Rivera 'predijo' su muerte durante interpretación en Glee?

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Los fans de la serie Glee han compartido en las distintas redes sociales un capítulo conmemorativo tras la muerte de Cory Monteith, en donde Naya Rivera le dedicó la canción If I die young, tema que tiene muchas coincidencias con su trágico fallecimiento años más tarde.

En dicha interpretación, un fragmento se relaciona con un río. Naya canta con dolor.

"Húndeme en el río al amanecer", es la frase que Naya repite varias veces en honor a Cory.

LEA: La policía muestra imágenes del fondo del lago en el que desapareció Naya Rivera

El post, que destaca la tétrica coincidencia, deja ver a la joven actriz con un vestido rojo, mientras sus compañeros de reparto están sentados frente a ella.

Naya parece estar muy afectada durante la escena, pero lo que más desgarra los sentimientos es cuando ella grita: "No, no, no. no" y el elenco de Glee se levanta a consolarla.

Tragedia

El fallecimiento de la actriz de 33 años en el lago Piru, ha tocado el corazón de los millones de fans que la recuerdan como una chica entregada y fuerte.

Cabe señalar que no solo el video tiene coincidencia con la muerte de Naya, pues el día en el que la actriz fue encontrada sin vida se cumplieron 7 años del triste fallecimiento de Cory Monteith, uno de los actores principales de la serie.