Tras infidelidad, Will Smith y Jada Pinkett se fueron a un resort de lujo

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Mientras que los seguidores de Will Smith siguen lamentando la infidelidad de Jada Pinkett, la pareja decidió tomarse un respiro del drama y viajar a un resort de lujo en Las Bahamas.



Junto a su hija Willow, de 19 años, decidieron escaparse a descansar. Se hospedan en el Albany, un hotel de lujo donde pasar la noche cuesta 3,000 dólares (unos 74,670 lempiras aproximadamente).

El resort está ubicado en la isla New Providence en Las Bahamas. De acuerdo con el sitio Page Six, los Smith eligieron este lugar porque Will es miembro del campo de golf.



Su escape se produce solo unos días después de que Jada le confesará a Will en una transmisión de su programa "Red Table Talks" que había tenido un enredo con el cantante August Alsina.

Tercero en discordia

Las declaraciones de August Alsina, de 27 años de edad, en las que aseguraba que había tenido un romance con la actriz desataron la polémica en torno a la familia Smith.



"Él me dio su bendición y yo me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida y realmente, de verdad, realmente la amé profundamente y le tengo mucho cariño. Me dediqué a ello", aseguró el rapero en una entrevista con Angela Yee.

Unos días después de estas polémicas declaraciones, Jada decidió confesar todo en su programa "Red Table Talks". "Todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud, con su estado mental".



"¿Y luego qué hiciste, Jada?", pregunta Smith, quien lucía bastante consternado y triste.



"A medida que pasaba el tiempo me metí en un tipo de enredo diferente con August", Smith le pidió a su esposa que explicara a que se refería y ella contesta: "Era una relación, absolutamente".

