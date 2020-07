"Arsa no está involucrada en ningún proceso de adquisiciones": Francis Contreras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) solo extiende registros sanitarios y no está involucrada en ningún proceso de adquisiciones”, fueron las declaraciones del doctor Francis Contreras, director de Arsa, al conocer de la inspección que realiza el Ministerio Público en dichas instalaciones.

"Todo producto de interés sanitario que ingresa al país, necesita notificar a Arsa para que dé autorización. En este caso, Invest-H solicitó autorización y nosotros la emitimos, es un procedimiento normal", explicó.



La acción fiscal emprendida este martes obedece a la búsqueda de documentación soporte por el caso de la compra millonaria de siete hospitales móviles adquiridos por Invest-H.

Los agentes de los tribunales de la Fiscalía Especial Para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) indagan en torno a una resolución que emitió la entidad días antes que llegara este barco con los dos hospitales.



Contreras fue enfático al señalar que ellos solo tratan el tema de extensión de registros sanitarios y no tienen relación con las compras. “Nosotros no vemos temas de precios… Lo que hicimos fue otorgar el permiso para que dicho equipo sanitario pueda ingresar al país, de eso trata la resolución”, apuntó.



“La institución ARSA se encarga de extender registros sanitarios, no está involucrada en ningún proceso de adquisiciones o precios”, agregó el funcionario.

Tras el escándalo desatado semanas atrás por la adquisición de los hospitales móviles para atender la emergencia sanitaria ya han sido secuestrado documentos en Copeco, en una agencia aduanera, en la residencia del extitular de Invest-H, Marco Bográn, y la casa de su mamá.

La polémica continúa hasta el momento, tras cuatro días de la llegada de dos de los hospitales, porque no se ha podido realizar una inspección minuciosa del contenido en los 78 contenedores ya que no se cuenta aún con las facturas para comparar lo adquirido con lo recibido.

La nueva directora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Evelyn Bautista, dijo el domingo que la factura de la compra de los hospitales móviles llegará hasta el miércoles a Honduras.