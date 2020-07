Ebal Díaz: "Gracias a Dios he superado el covid-19"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, confesó, a través de sus redes sociales, que tuvo covid-19 y que ya la superó.



"Gracias a Dios y a las oraciones de amigos he superado el covid-19. Cuando uno lo vive en carne propia combinado con el estrés de tener familiares contagiados una de las cosas más importantes es mantener la calma, acudir a los expertos de manera temprana y guardar reposo", escribió Díaz, junto a un clip de las declaraciones que brindó al programa La Entrevista.



El ministro de la Presidencia dijo que no hizo pública la noticia de su padecimiento porque "es algo personal".

De igual manera, contó que "no solamente he vivido el drama de estar contagiado, gracias a Dios yo no requerí hospitalización, he estado pendiente de mi familia que también fue afectada".



Según su relato, lleva más de un mes luchando contra el virus, pero el domingo, finalmente le confirmaron que ya lo había superado.

"Seguí trabajando, pero por la parte mediática me retire, solamente di algunas entrevistas telefónicas, algunas intervenciones muy precisas y de ahí nos retiramos a descansar, a tomar los tratamientos, el tratamiento MAIZ, que lo he tomado y las medidas que los médicos nos han recomedado", explicó.