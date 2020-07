Suspenden el desaduanaje de hospitales móviles por incongruencias

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los dos hospitales móviles que llegaron el viernes a Puerto Cortés seguirán bajo custodia en la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) debido a una serie de irregularidades en las facturas que envió Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

EL HERALDO conoció que autoridades de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas) se reunieron el lunes 13 de julio con la comisión que revisa la documentación de los 78 contenedores en Puerto Cortés, pero decidieron suspender el proceso debido a una serie de incongruencias.

Los técnicos detectaron que la empresa HospitalesMoviles.com emitió la factura comercial número SDI-10-203-1606-6001, consignada a Invest-H y la misma aplica para los dos hospitales, es decir, el de Tegucigalpa y el de San Pedro Sula.

Debido a que solo hay una factura, Invest-H debe solicitar al proveedor que explique por qué la factura tiene el mismo número cuando son dos unidades móviles, para diferentes ciudades de Honduras.

Otro punto que está impidiendo comenzar con el desaduanaje es que no hay una orden de dispensa de pago de impuestos emitida por la Secretaría de Finanzas (Sefin), documento que debió estar listo desde antes de que llegara el buque, labor que no hizo Invest-H.

EL HERALDO consultó a autoridades de Aduanas sobre las determinaciones que se iban a tomar, informando que desde anoche se notificó a Invest-H, al Ministerio Público (MP), al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de los hallazgos y la determinación.

Fuentes de Aduanas indicaron que aparte no hay un detalle exacto sobre qué debe traer cada hospital y así no se puede realizar el proceso de desaduanaje, por lo cual el proceso va para largo, mientras el proveedor e Invest-H no informen qué está pasando.

Especificó que hasta el 13 de julio solo estaban revisando copias de la factura y se presume que hoy (martes) van a llegar los documentos originales, pero si es lo mismo de las copias de nada sirve.

Así recalcó que “mientras el Ministerio Público no verifique, esos hospitales estarán en custodia en el puerto”, por lo cual el proceso de instalación se alargará, debido a las incongruencias.

Los módulos de los hospitales móviles seguirán en el puerto y la instalación se tardará debido a las incongruencias encontradas.

Instalación

Por otro lado, el guatemalteco Axel López contrató una empresa del exgerente del Servicio Autónoma Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Luis Eveline, para que realice la instalación de los dos hospitales móviles que llegaron al país.

El compromiso de Elmed Medical Systems Inc, HospitalesMoviles.com era mandar un grupo de diez expertos a Honduras para que realizaran la instalación de los primeros dos hospitales móviles, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula.

Los expertos estarían en el país por un período de 15 días, por lo cual Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) tenía previsto pagar cerca de tres millones de lempiras por su hospedaje, alimentación y seguridad.

No obstante, EL HERALDO conoció que posiblemente Axel López incumplirá con el compromiso de mandar a los expertos desde la fábrica de Turquía, aduciendo problemas de transporte.

Fue así que López decidió subcontratar en Honduras a la empresa Ecomac, Sociedad Anónima de Capital Variable, propiedad del también expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y de su esposa, la rectora de la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI), Jance Carolina Funes.

Evelyn Bautista, directora ejecutiva de Invest-H, confirmó que López, al igual que hizo en Turquía, subcontrató en Honduras a Ecomac, para que instalara los hospitales móviles mientras logra mandar a los técnicos, ya que el proveedor bien puede pagar un vuelo privado.

EL HERALDO corroboró a través del sitio web empresasabiertas.com el registro mercantil de Ecomac, confirmando que es propiedad del ingeniero Eveline y su esposa, la cual opera desde 1994.

Según el registro mercantil de esta empresa, la finalidad es diseño, supervisión, construcción y mantenimiento de todo tipo de obras de ingeniería.

EL HERALDO consultó a Eveline sobre los acuerdos a los que había llegado con el señor López y con Invest-H, además de la capacidad de su empresa en este tipo de obras, pero no contestó las llamadas ni los mensajes.

En cambio, las autoridades de Invest-H se limitaron a informar que han tenido comunicación con los ejecutivos de la empresa Ecomac y corroboraron que “hemos entendido que Ecomac ha sido capacitada por Elmed Medical Systems para instalar los módulos que contienen los hospitales”.

Se consultó qué tipo de capacitación y si le mandaron manuales o cuál va a ser el procedimiento, pero hasta el cierre de esta edición no dieron detalles.

Bautista afirmó que López les ha informado que en tres o cuatro semanas van a estar listos los restantes cinco hospitales móviles y entre agosto y septiembre llegarán en dos buques, uno con dos unidades móviles y otro con tres.