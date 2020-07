El mensaje de Ella Travolta por la muerte de su madre Kelly Preston

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz estadounidense Kelly Preston perdió la batalla a los 57 años contra el cáncer de mama con el que luchaba desde hace dos años, lo que ha provocado una ola de emotivos mensajes en su nombre, pero el que más ha llamado la atención fue el que escribió su hija Ella Travolta.



La joven de 20 años utilizó su cuenta de Instagram para subir una fotografía de su madre y expresarle su amor y lo orgullosa que se sentía de ella por la lucha que enfrentó.



La joven escribió:



“Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermosa y amorosa como tú. Cualquiera que tuvo la suerte de haberte conocido o haber estado en tu presencia estará de acuerdo en que tienes un glow y una luz que nunca deja de brillar, y que hace que cualquier persona a tu alrededor se sienta feliz al instante. Gracias por estar allí para mí, no importa qué.



Gracias por tu amor. Gracias por tu ayuda y gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Has hecho la vida tan hermosa y sé que continuarás haciéndolo siempre. Te quiero mucho, mamá".





Preston enfrentó el cáncer con la ayuda de su esposo John Travolta, quien fue el que anunció la muerte de su esposa, y sus amigos más cercanos.



La última publicación en redes sociales de la famosa actriz fue dedicado a su Travolta en el día del padre.