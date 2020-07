Piden a autoridades portuarias acceso para inspección de hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Asociación de Fiscales de Honduras solicitó a las autoridades de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) permitir la inspección de contenedores que traen los dos hospitales móviles comprados por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para atender la pandemia del coronavirus.



Asimismo, pidieron al Ministerio Público deducir responsabilidades a las personas que nieguen o impidan realizar el procedimiento de investigación de los 78 contenedores que se ha denominado "Hospitales Móviles".



A través de un comunicado la Asociación de Fiscales aseguró que los encargados de la administración aduanera han negado el acceso temporalmente de los fiscales del organismo de investigación para realizar el registro bajo un condicionamiento de desembarque que implica incluso la presentación de documentos por parte de Invest-H.

En ese sentido el ente recuerda que el Código Penal en su artículo 209 establece que cuando existan motivos para presumir que en un lugar público se ha cometido un delito o que en el mismo existen pruebas relacionadas con el que se está investigando o que en él se encuentra alguna persona fugada o sospechosa de haber participado e la comisión de un delito, se registrará el lugar sin más trámite.

Contenedor sin sello

El Ministerio Público inició este sábado en horas de la tarde la inspección de uno de los contenedores que fueron desembarcados el pasado viernes y que traerían en su interior dos de los siete hospitales móviles comprados por Honduras en Turquía.



"Se abrió un contenedor, ese no traía un sello que traen los contenedores. Es el único que se va a abrir por el momento porque es el único que no traía el sello. Se está levantando una acta por parte del Ministerio Público", informó Yuri Mora, portavoz del MP.



Además, se informó que en la inspección participaron agentes de la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, personal del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y empleados de Aduanas.

"Está raro que un contenedor no tenga el sello. Se levantó el acta que ese no tenía el sello y se abrió, pero no se abrirá otro más mientras Invest no mande las facturas", reiteró el funcionario.



Por otra parte, se ha dado a conocer que los 77 contenedores restantes tendrán que ser inspeccionados hasta que Invest-H haga efectiva la entrega de la documentación requerida por la Administración Aduanera.