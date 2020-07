Trump usa mascarilla durante visita a hospital militar

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump usó una mascarilla durante una visita a un hospital militar el sábado, la primera ocasión que el mandatario es visto en público con el tipo de protección facial recomendado por las autoridades sanitarias como precaución contra la propagación o para evitar contagios del nuevo coronavirus.



Trump viajó en helicóptero al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en un suburbio de Washington para visitar a militares heridos y personal de salud que atiende a pacientes de covid-19. A su salida a la Casa Blanca, el presidente dijo a los reporteros que “cuando uno se encuentra en un hospital, especialmente... creo que se espera que se use una mascarilla”.

ADEMÁS: Senador republicano acusa a Trump de 'corrupción histórica' tras indulto a exasesor



Trump utilizó un cubrebocas en el vestíbulo del Walter Reed al iniciar su visita. No traía uno al momento de descender del helicóptero en las instalaciones.



El presidente empezó a usar un cubrebocas mucho tiempo después de haber estallado la pandemia, que ha azotado por todo Estados Unidos desde marzo y contagiado a más de 3,2 millones de personas y causado la muerte al menos a 134.000. Republicanos importantes, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, respaldaron el uso de mascarillas al tiempo que el coronavirus se propagaba en verano.



Sin embargo, Trump se ha negado a usar cubrebocas en conferencias de prensa, sesiones informativas de la fuerza de atención al coronavirus, actos políticos y otros eventos públicos. Personas cercanas a él han dicho a The Associated Press que el presidente teme que el cubrebocas lo haga parecer débil y le preocupaba que el usarlo cambie el enfoque a la crisis de salud pública en lugar de la recuperación económica. Las fuentes hablaron en condición del anonimato para describir asuntos privados.

DE INTERÉS: China niega sumarse a conversaciones nucleares con Estados Unidos



Si bien no ha portado una mascarilla él mismo, Trump ha ofrecido mensajes contradictorios sobre su uso, reconociendo que sería adecuado usarlo en espacios cerrados donde la gente no pueda mantener un distanciamiento social pertinente. Pero al mismo tiempo ha acusado a los periodistas de usar cubrebocas con el fin de ser políticamente correcto y ha retuiteado mensajes que se burlan del demócrata Joe Biden por usar mascarilla e implicar que Biden luce débil.



En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte.

ADEMÁS: Más de 27,000 migrantes centroamericanos regresaron a sus países por la pandemia