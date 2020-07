Ministerio Público reporta contenedor sin sello en cargamento de hospitales móviles

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP) inició este sábado en horas de la tarde la inspección de uno de los contenedores que fueron desembarcados el pasado viernes y que traerían en su interior dos de los siete hospitales móviles comprados por Honduras en Turquía.



"Se abrió un contenedor, ese no traía un sello que traen los contenedores. Es el único que se va a abrir por el momento porque es el único que no traía el sello. Se está levantando una acta por parte del Ministerio Público", informó Yuri Mora, portavoz del MP.

Además, se informó que en la inspección participaron agentes de la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, personal del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y empleados de Aduanas.

Por el momento se desconoce el motivo por el cual el contenedor no tenía el sello al igual que el resto de cabinas. Foto: Cortesía





"Está raro que un contenedor no tenga el sello. Se levantó el acta que ese no tenía el sello y se abrió, pero no se abrirá otro más mientras Invest no mande las facturas", reiteró el funcionario.

A la espera de revisar los demás contenedores

Por otra parte, se ha dado a conocer que los 77 contenedores restantes tendrán que ser inspeccionados hasta que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) haga efectiva la entrega de la documentación requerida por la Administración Aduanera.

"Vamos a esperar las facturas y documentos de Invest-H que supuestamente vienen mañana o pasado, o no sé cuándo, pero los vamos a esperar hasta que esa documentación llegue para poder hacer la inspección", aseveró Mora.



Por su parte, el Consejo Directivo de Invest-H aún no se ha pronunciado en torno al tema, pero Juan José Vides, director de Aduanas dijo en las últimas horas que dichos documentos estarían siendo recibidos la próxima semana.

