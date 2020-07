Catracho ayuda a reducir complicación de pacientes con coronavirus

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El tratamiento llamado Catracho ha logrado reducir el tiempo de estancia de los pacientes con covid-19 en cuidados intensivos para poder tener camas disponibles.

Así lo informó a EL HERALDO el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional del Norte del Seguro Social, Óscar Díaz, quien mencionó que han tenido resultados positivos al aplicarlo en cuatro meses.

El intensivista comentó que antes los pacientes pasaban 14 días en cuidados intensivos y ahora se ha logrado reducir a un promedio de siete días, es decir, a la mitad.

“Después de casi cuatro meses de pandemia a pesar que está desbordada la cantidad de casos que hay en el país, por lo menos nosotros no nos hemos visto en la decisión de decirle a alguien que no se le puede dar cama porque no hay cupo”, manifestó.

El galeno comentó que se hizo un estudio sobre los resultados del tratamiento Catracho y está en proceso de revisión por revistas médicas internacionales de Estados Unidos y de Europa para que se pueda publicar.

“Este ha sido un tratamiento de contención, en ningún momento es curativo, sino que reduce las complicaciones de los pacientes que se ponen graves por esta enfermedad”, explicó Díaz. Añadió que disminuye la cantidad de pacientes que requieren cuidados intensivos, disminuye la cantidad de pacientes que mueren y reduce el tiempo que tienen que estar hospitalizados.

El galeno sostuvo que solo en el hospital de San Pedro Sula se estaba aplicando a alrededor de 200 pacientes mensuales el tratamiento.

A su vez dijo que por ahora cuentan con abastecimiento de medicamentos que conforman Catracho que contiene: colchicina, esteroides, antiinflamatorios, oxígeno de flujo alto, anticoagulantes y biológicos, entre otros.

También dijo que con la aplicación del tratamiento se ha logrado reducir la tasa de letalidad en el país pero está en investigación.

