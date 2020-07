Alfredo Adame en pelea con Laura Bozzo: "Tu imagen es asquerosa"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Laura Bozzo fue atacada verbalmente por el actor mexicano Alfredo Adame durante un programa de televisión al asegurar que la peruana le daba "asco" y pediría que la saquen de México.



Durante el show "Laura sin censura", en el que también estaban invitados Carmen Campuzano y el doctor Ángel del Villar para hablar del tema del bullying en las redes sociales, el artista mexicano se veía molesto con la presentadora, quien al inicio del programa le preguntó por qué la odiaba tanto.



Adame, sin pensarlo dos veces le dijo: "Dijiste que te daba asco yo porque me lanzaba a una candidatura por una alcaldía, tú recuerda que las palabras son como una bala, una vez que salen del cañón no tienen remedio".



De inmediato Bozzo lo interrumpió para explicarle mejor su opinión sobre la participación de artistas en la política, lo que provocó que la discusión subiera de tono.

Mientras Adame llamaba ignorante a Laura, ella le acusaba de ser un misógino por atacar a diferentes mujeres.



Seguidamente, el exprotagonista de "La doble vida de Estela Carrillo" aseguró que pediría que la corran de México, por lo que Laura de inmediato contestó: "¿sabías que soy mexicana?".



El actor siguió diciendo: "Para mí eres ignorante porque viertes opiniones donde no tienes la razón... a mí me das asco tú porque tu imagen es de verdad asquerosa ¿de qué estás hecha tú para que no te duela?".





Laura le reclamó su participación en el programa, preguntándole si llego para buscar publicidad o para tener raiting.



Enseguida, Adame gritó: "A mí tú me das asco", por lo que Laura le pidió que se retirara del programa y él sin dudarlo se fue del show.

Las cámaras siguieron grabando la polémica salida donde se escuchó decir al artista "Que se vaya a la chingada, pinche vieja mugrosa", mientras se quitaba los micrófonos. La productora del nuevo show de Unicable salió tras él para pedirle que regresara.