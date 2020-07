Funerarias registran casi el triple de muertos por coronavirus que cifra del gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Asociación de Funerarias de Honduras registró hasta la noche del sábado 4 de julio 1,831 entierros bajo protocolo covid-19, una cifra que representa casi el triple de la cantidad oficial de los decesos por la enfermedad que informó el gobierno hasta la misma fecha.



Esta situación significa que la cantidad de entierros bajo los protocolos de coronavirus ejecutados por las funerarias crecieron en 107% desde el 22 de junio, cuando la Unidad de Datos de EL HERALDO reveló que eran 883.



El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) anunció el pasado sábado 4 de julio que en el país eran 628 los fallecidos, lo que representa 1,203 muertos menos que los expedientes que lleva la Asociación de Funerarias.



Expertos consultados por este medio de comunicación consideran que la diferencia entre las funerarias y la parte oficial se debe al rezago en el procesamiento de las pruebas en el Laboratorio Nacional de Virología.



EL HERALDO también conoció que Honduras tiene una mora de casi un mes en los testeos, lo que implica que más 13,000 pruebas PCR no han sido analizadas.

La Unidad de Datos de este rotativo comprobó que al 50% de los fallecidos por coronavirus hasta el 12 de junio, se les confirmó la causa del deceso después del fallecimiento.



La base de datos a la que tuvo acceso este medio por parte de la Secretaría de Salud también confirma las constantes denuncias sobre los retrasos en la aplicación de la prueba PCR en varios muertos.



Como consecuencia de la investigación de EL HERALDO que reveló que las funerarias registraban más del doble de muertes por covid-19 que el gobierno, el Sinager publicó por primera y única vez la fecha de defunción de las víctimas.



En el comunicado 107 con fecha 22 de junio, donde las autoridades informaron de 584 nuevos casos, 69 recuperados y 32 fallecidos, Sinager agregó una columna donde menciona la “fecha de defunción”.



EL HERALDO intentó comunicarse a través de llamadas y mensajes con la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, y los subsecretarios Nery Cerrato y Roberto Cosenza, pero ninguno respondió. Lo mismo ocurrió con el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Carlos Cordero.

Cifras podrían ser más altas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) proyectó en marzo que en el país morirían casi 1,100 personas como consecuencia de la enfermedad.



Pero esa proyección pudo haber sido superada a raíz de que misma la Asociación Nacional de Funerarias estima que hay al menos 2,400 víctimas mortales de la enfermedad en el país.



Aunque las funerarias aseguraron que manejan actas de defunción de 1,831 muertos sepultados con protocolo de coronavirus, sus voceros aclararon que tampoco realizan el total de entierros.



“Nosotros no tenemos registro de todos los entierros, solamente manejamos un porcentaje”, argumentó Jesús Morán, secretario de la Asociación Nacional de Funerarias.



Una fuente involucrada en la gestión contra la pandmeia dijo que al gobierno no le interesa oficializar a los muertos sospechosos de coronavirus para no incrementar la lista oficial de los decesos.



"El gobierno le está apostando a la contención de la pandemia. El subregistro siempre será eso, es por eso la gran diferencia entre las cifras oficiales y las funerarias", comentó.

Problemas

EL HERALDO conoció por medio de una fuente involucrada en el tema que los hospitales públicos no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en la entrega de los cadáveres a las familias.



De acuerdo a los involucrados, esta situación está generando una cadena de contagios, lo que significaría un problema en la contención del virus en el país.



Familiares manipulando los cadávares para cumplir con los requisitos sanitarios, entrega errónea de los cuerpos y dolientes arrebatándoles los restos de sus seres a las autoridades, son algunos de los casos que conoció este medio de comunicación, denunció una fuente.

El panorama no se ha vuelto más hostil porque las autoridades de las regiones metropolitanas de San Pedro Sula y el Distrito Central han dicho que no hay fondos para hacer cumplir con los protocolos sanitarios.



La situación se ha agravado a tal punto que la Asociación de Funerarias se retiró de la Mesa Multisectorial porque el gobierno no los ha tomado encuenta en el manejo de los cadáveres.



Además, esta entidad fue confrontada por las autoridades de Sinager por haber proporcionado información a EL HERALDO sobre la cantidad de entierros bajo protocolos covid-19 que registran.



Según las funerarias, el 60% de los entierros que tienen registrados, las familias se han hecho cargo de los costos (andan entre 3,000 lempiras por cadáver) de los protocolos de bioseguridad, mientras que el 40% restante es la Asociación.



Entre tanto, Sinager anunció en su reporte más reciente que en Honduras se encamina a los 25,000 infectados y a los 700 fallecidos.







