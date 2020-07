Masca Music, el hondureño que cambió el balón por la música y triunfa en EEUU

Tegucigalpa, Honduras.- “Ya me sabía el camino porque vengo de ahí, y sigo pa´ adelante porque no me rendí, estaba entre las piedras y sobreviví, no ha sido fácil, pero sigo aquí porque soy un guerrero”, dice la letra del canción de Masca Music, que se vislumbra con un futuro brillante en el género rap punta ya está disponible en YouTube y en las plataformas digitales.



El catracho radicado en los Estados Unidos, sorprende con su tema “No creo en nadie” un éxito grabado en Carolina del Norte, con visualidad sencilla, pero con un profundo mensaje, tratando de entrar en el corazón de los hondureños.



Sobre el artista

Comenzó su carrera deportiva en un equipo llamado “Brasilia” de Cuyamel por su desempeño como campeón goleador calificado por Chelato Uclés como un jugador de los mejores en ese entonces.

Luego pasó a un proyecto de reserva donde logró el primer ascenso a segunda división con el maestro Hermelindo Cantarero quien fue la persona que influyó en el crecimiento como persona.

Posteriormente logró debutar contra Marathón que ese año fue el mejor equipo del torneo con un buen rendimiento pero en eso tiempo la experiencia era prioridad y luego lo prestaron al Real Sociedad de Tocoa jugando una temporada con un buen rendimiento, comentó.



Su paso por el fútbol en Honduras fue muy poco a la edad de 20 años su padre decidió cerrarle ese ciclo, para pasar a una mejor vida en los Estados Unidos.

Fue así que hace 17 años Masca Músic, salió de tierras catrachas con el propósito darle vuelta a su vida. “Mis sueños siempre desde niño ha sido representar mi país, ya que no se me dio en el fútbol que sea en la música", dijo el artista.



Hace algunos años abrió su propia compañía que lleva el mismo nombre artístico, para destacar y apoyar el talento musical, ya que su idea es impulsar nuevos artistas compatriotas y poner en alto el nombre de nuestro país, "como manager o artista, lo más importante es dejar un legado positivo para los jóvenes y nuevas generaciones que si se puede hacer música con buena letra buen mensaje" expresó el exdeportista.