Marco Bográn acude a declarar a la Atic por denuncias de irregularidades

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, llegó este martes a declarar a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) para responder por las cuestionadas compras durante la emergencia.

El extitular de Invest-H, vestido con una camisa azul y jeans, llegó a las 8:27 de la mañana en su vehículo, minutos después de Marco Tulio Castro, su apoderado legal.



El abogado, investigado por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, ya había pospuesto su llegada a la Atic el pasado jueves 2 de julio debido a una incapacidad médica por estar infectado de coronavirus.



Este martes, Bográn brindará su testimonio ante los agentes en condición de investigado para responder sobre la presunta compra irregular de siete hospitales móviles para atender la emergencia del covid-19 en el país.

Curado del covid-19

Ante la incertidumbre que provocaba la comparecencia de Bográn a la Atic, numerosos medios de comuncación se aglomeraron en el lugar y abordaron a sus abogados, quienes aseguraron que el exdirector de Invest-H sí acudiría porque ya "estaba libre de coronavirus".

El togado Marco Tulio Castro explicó que se estaban presentando voluntariamente pese a que Bográn aún está algo delicado de salud a raíz del tratamiento que recibió para enfrentar el covid-19.

"Tiene gastroenteritis", detalló la defensa de Bográn a eso de las 8:20 de la mañana.

Además agregó: "Solo hemos venido a rendir declaración, ni siquiera sabemos cuáles son puntualmente los delitos que se le imputan, tampoco tenemos pruebas porque no sabemos a fondo la acusación".

Al llegar, Bográn se negó a brindar declaraciones a la prensa e inmediatamente ingresó a las oficinas de la Atic junto a su apoderado legal.

Secuestro de documentos

Los actos irregulares del extitular de Invest-H comenzaron a investigarse desde el pasado 2 de julio, cuando la Atic secuestró documentación en Invest-H y posteriormente allanó la vivienda de Bográn.

Antes de salir a luz el escándalo de los hospitales móviles, Bográn ya había realizado la compra de ventiladores mecánicos con dudosos procesos, compra de pruebas PCR sin los debidos kits de extracción y pagó una cuarentena VIP en un lujoso hotel de la capital a sus funcionarios.

EL HERALDO, mediante su Unidad Investigativa y la Unidad de Datos, ha ido desenredando la madeja, detectando que las empresas HospitalesMoviles.com y Elmed Medical Systems Inc son propiedad del guatemalteco Axel López, pero que ninguna está localizada en Turquía y que no tienen experiencia en hacer lo que pidió Honduras.



También EL HERALDO descubrió que el fabricante real de los centros hospitalarios es la empresa turca Nuris Prefabrik, la que fue contratada por una de las compañías representadas por López. Esa empresa es experta en construcciones prefabricadas pero su fuerte no son hospitales.



El abuso de Bográn llegó al grado de usar fondos del Fideicomiso de Infraestructura Vial para hacer el pago de 48 millones de dólares, uno 1,200 millones de lempiras. Se pagó el 100% del valor de los hospitales y sin ninguna garantía.

