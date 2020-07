"Il maestro" Ennio Morricone murió en Italia a los 91 años

ROMA, ITALIA - El célebre compositor italiano Ennio Morricone, autor de bandas sonoras de películas mundialmente conocidas y ganador de dos Óscars, falleció en Roma este lunes a los 91 años.



Morricone estaba hospitalizado en una clínica de Roma tras haber sufrido una caída en la que se fracturó el fémur.



"El Maestro", como solía ser llamado en Italia, falleció "el 6 de julio reconfortado por la fe", precisó en un comunicado, el abogado y amigo de la familia Giorgio Assuma.

Se mantuvo "totalmente lúcido y con una gran dignidad hasta el último momento", agregó en un comunicado.



El prolífico músico compuso unas 500 bandas sonoras, entre ellas melodías únicas, como el silbido de "El bueno, el malo y el feo" (1966) o el magnífico solo de oboe de "La misión" (1986). Tiene el mérito de ser autor de melodías que millones de personas, cinéfilas o no, conocen o saben tararear.



En 2016 recibió su primer Óscar, por la película "The Hateful Eight" ("Los odiosos ocho" o "Los ocho más odiados"), de Quentin Tarantino. En 2007 ya había merecido un Óscar honorífico por su abundante y elogiada carrera musical.



Hace tan solo unos días Morricone fue galardonado, junto al también compositor John Williams, con el premio Princesa de Asturias de las Artes en España.



La muerte de uno de los compositores más amados de la historia del cine provocó numerosas reacciones en todo el mundo.



"Nos acordaremos siempre y con un reconocimiento infinito del genio artístico del maestro Ennio Morricone. Nos hizo soñar, nos ha emocionado y hecho pensar, escribiendo notas inolvidables que quedarán para siempre en la historia de la música y del cine", publicó en Twitter este lunes , el jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte.

"Era un Maestro, sentía por él amistad y admiración. Era un músico extraordinario no sólo por la banda sonora de filmes sino también por sus composiciones clásicas", comentó en un comunicado el director de orquesta italiano Riccardo Muti pocas horas después de conocer la noticia.