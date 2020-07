La fase 1 registró hasta 1,500 casos de covid-19 por semana en la capital

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-Desde hace seis semanas que la capital reporta un alza constante en los casos de covid-19.



Desde junio, la ciudad se ha convertido en el nuevo foco de contaminación del país.



El reporte de casos pasó de entre 200 y 400 casos semanales a registrarse entre 1,000 y 1,500 cada semana.



La razón de que al menos el 40 por ciento de los casos reportados en la ciudad se presentaran en junio se debe a una responsabilidad compartida entre la reactivación de la economía y la falta de cumplimiento de las medidas de bioseguridad de parte de los capitalinos, aseguran los expertos de la salud.



Y es que si antes de la habilitación era difícil el control de las medidas de bioseguridad tan simples como el uso de las mascarillas, con la reactivación del 20% de los comercios, el ambiente sobre todo en los mercados capitalinos se salió de control, a criterio del jefe de la Región Metropolitana de Salud, Harry Bock.



El galeno evidenció que el 25% de letalidad y el 50% de ingresos hospitalarios eran de colonias en los alrededores de los mercados.

“Tuvimos que cerrar de nuevo, por el bienestar la capital. Todavía hay personas que están en período de incubación latente del virus”, afirmó Bock. El galeno descartó que la incidencia de casos haya aumentando porque se están realizando mayor cantidad de pruebas, unas 700 diarias.



Además, detalló que el impacto del cierre de mercados y retorno a la fase cero comenzará a ver los resultados a partir de esta semana. De manera que desde la RMS se recomienda a las autoridades mantener el cierre del Distrito Central, pues todavía no se ha llegado a la punta del iceberg de la enfermedad en la capital, que se estima sea entre el 20 de julio y 15 de agosto.



Para la primera quincena de este mes se proyecta que la capital alcance los nueve mil casos de coronavirus. Los expertos en salud coinciden en que mientras no haya un cambio de actitud del capitalino, no habrá una fecha definitiva para que la pandemia se controle en la ciudad.

Retorno al trabajo

Previo a la apertura inteligente se capacitó a más de ocho mil colaboradores de empresas con dos semanas de anticipación por parte de las autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).



Unas 1,500 empresas fueron beneficiadas con capacitaciones de bioseguridad, según el rubro al que se dedicaban.



Sin embargo, el descuido en el sector informal fue en parte el detonante para que se retrocediera en la activación del comercio. Todavía los mercados trabajan en un protocolo de bioseguridad para reabrir sus puestos, pues aseguran que están en calamidad.