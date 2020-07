Honduras registra 1,022 nuevos casos y 10 fallecimientos por covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La pandemia del coronavirus sigue dejando cifras récord de contagios y de muertes en el territorio nacional. Este domingo 5 de julio, las autoridades confirmaron que de 1,796 pruebas realizadas, 1,022 dieron positivo, lo que sitúa el número de contagios en 23,943.

Asimismo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) confirmó la muerte de 10 compatriotas a causa de la enfermedad. A la fecha el covid-19 ha dejado 639 víctimas mortales en Honduras.

Los decesos se registraron: 7 en Francisco Morazán, dos en Cortés y uno en Colón.

Sinager detalló que los departamentos que siguen reportando mayor incidencia de casos son Francisco Morazán con 377 nuevos casos y Cortés que sumó 348 más.

Médicos dan un ultimátum a autoridades

Médicos hondureños amenazaron este domingo con abandonar los hospitales si no cierran las industrias y los restaurantes de comida rápida que provocan contagios masivos en la región norte del país, donde han muerto, en su mayoría, el personal de salud.

"Tenemos que decir que si no cierran las maquilas, nosotros cerramos los hospitales", advirtió al borde del llanto el vicepresidente del Colegio Médico, Samuel Santos, en un audio que hizo circular por las redes sociales desde San Pedro Sula, donde trabaja.

"Esto no puede seguir compañeros, si no se cierra esto, si siguen con las maquilas, si siguen con las comidas rápidas, si siguen haciendo dinero con el dolor y la muerte del pueblo, esto no se va a detener", sentenció.

San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, y una serie de comunidades que la rodean, de unos dos millones de habitantes, es el epicentro de la pandemia en Honduras, seguida por Tegucigalpa.

Más de una docena de personal sanitario ha muerto a causa del coronavirus, sobre todo porque el gobierno no los provee del equipo necesario de protección, según sus quejas.

Tegucigalpa y Comayagüela a la par de casos

El temor de que la capital se convirtiera en el nuevo foco de contaminación ahora se ha transformado en una gris realidad y todavía falta una buena parte de la batalla por enfrentar.

Lo más preocupante es que los principales centros asistenciales de la capital se encuentran colapsados, sin cupo y con el personal de salud librando una batalla con pocos recursos.

Hasta el 3 de julio, las autoridades de la Región Metropolitana de Salud (RMS) registraron 7,395 casos diseminados en 615 colonias, es decir que el virus se encuentra ya en el 57% del municipio.

Entre los sectores más afectados se enlistan la colonia Villa Nueva Norte (162), Kennedy (148) y Hato de Enmedio (147).

Luego de que Comayagüela fuera el epicentro del contagio en la capital, ahora Tegucigalpa se le ha puesto a la par y encabeza la lista de zonas afectadas.