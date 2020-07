Médicos de San Pedro Sula piden cierre de al menos cinco municipios de Cortés

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de médicos de San Pedro Sula amenazó este domingo con abandonar los hospitales si no cierran al menos cinco municipios del departamento de Cortés.

Los galenos manifiestan que es urgente cerrar los municipios de San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, La Lima en Cortés y Quimistán en Santa Bárbara.

"Pedimos el cierre de los negocios que no son necesarios en este momento de crisis sanitaria", dijo Samuel Santos, vicepresidente del CMH.



"Ha habido un descontrol que debemos detener de manera inmediata. Se deben hacer testeos masivos para localizar a los pacientes positivos de coronavirus en sus viviendas y dotarlos de tratamiento de forma temprana para bajar la carga viral", añadió el profesional de la salud.

San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, y una serie de comunidades que la rodean, de unos dos millones de habitantes, es el epicentro de la pandemia en Honduras, seguida por Tegucigalpa.



"No tiene sentido estar llorando cada semana a un amigo, a un colega", lamentó Santos.



Más de una docena de personal sanitario ha muerto a causa del coronavirus, sobre todo porque el gobierno no los provee del equipo necesario de protección, según sus quejas.



"Ya no podemos seguir poniendo los muertos por una sociedad irresponsable por una clase empresarial que solo piensa en enriquecimiento", subrayó el médico.

"Disculpen pero ya no más, yo ya no soporto este dolor", recalcó con dificultades para expresarse.



Por su parte, el canciller, Lisandro Rosales, señaló en declaraciones a la estación local HRN que "sería un grave error si los médicos deciden cerrar los hospitales".



"Hay que superar cualquier obstáculo económico, ideológico, no es el momento de dividir al pueblo hondureño", expresó.

