¿Jada Pinkett tuvo un amante con la aprobación de Will Smith?  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La polémica envuelve de nuevo a la familia Smith. De acuerdo con medios estadounidenses, Will Smith y Jada Pinkett tienen una relación abierta.



Esta semana se conoció que Jada tuvo una relación un el famoso cantante, August Alsina, quien aseguró que contaban con la bendición de Smith.

VEA: Extravagantes, rebeldes y polémicos, así son los tres hijos de Will Smith



"Él me dio su bendición y yo me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida y realmente, de verdad, realmente la amé profundamente y le tengo mucho cariño. Me dediqué a ello", aseguró el rapero en una entrevista con Angela Yee.



Cuando se viralizó la entrevista, los representantes de la familia Smith negaron cualquier relación con el cantante.

+Trey, el hijo más guapo de Will Smith que nadie conoce



Algunos días después de las declaraciones de August, Jada posteó en Twitter: "Necesitamos sanar ciertas heridas... así que voy a sentarme en la mesa roja".



La actriz se refiere al programa "Red Table Talk" que transmite vía Facebook, donde abre su corazón y expone asuntos personales con los invitados.



TAMBIÉN: Jada Pinkett, la mujer que le robó el corazón a Will Smith