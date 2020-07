"No queremos arriesgar", dice Zidane sobre Hazard

MADRID, ESPAÑA . - "No queremos arriesgar", señaló el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane sobre Eden Hazard, que vive una desafortunada primera temporada como jugador blanco debido a las lesiones, este sábado en la víspera de visitar al Athletic en la 34ª jornada de Liga.



"Eden está teniendo molestias y no queremos arriesgar nada, él el primero. Ojalá que sea poca cosa y podamos verlo antes del final con nosotros. Serán tres o cuatro días fuera y espero que pasen rápidamente", dijo Zidane.

DE INTERÉS: 'No especularé con esto', señala Setién sobre Messi y rumores sobre su salida



El belga de 29 años (106 veces internacional) se perderá un segundo partido consecutivo tras haber estado fuera ya gran parte de la temporada por problemas físicos.



"Es un golpe fuerte, pero será cosa de días. Le impide estar de momento bien", añadió. "Es su primer año y quiere ayudar y cuando no puede, no está contento. Lo queremos al cien por cien", continuó el técnico francés.



Zidane también se refirió a su compatriota Raphael Varane, que sufrió un golpe en las cervicales el jueves en la victoria 1-0 contra el Getafe y no está en la lista de convocados para viajar a Bilbao.



"Es sobre todo por precaución, va mucho mejor", señaló el entrenador, que contará con el brasileño Eder Militao para acompañar a Sergio Ramos en la zaga.

ADEMÁS: Barcelona busca la manera de apagar el 'incendio Messi'



"Acaba de llegar, intenta alcanzar el nivel de Ramos y Rapha. Quiere hacerlo bien. Le toca jugar este partido, estoy contento con Mili", dijo sobre el internacional brasileño.



Otro de los nombres propios que trató, el del arquero belga Thibaut Courtois, fundamental en el excepcional rendimiento del Real Madrid desde la reanudación, con dos goles encajados en seis partidos.



"Está demostrando que es grandísimo, no me voy a meter en si es el mejor, cada uno tiene su opinión. Sus datos y lo que está haciendo son impresionantes", dijo.



Finalmente Zidane se refirió al duelo en San Mamés, casi definitivo, cuando el Real Madrid tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona a falta de cinco jornadas.



"Se trata de otro partido con mucha dificultad, San Mamés siempre ha sido complicado para todos y sabemos la situación. Habrá que hacer un gran partido. Estamos preparados", señaló.

LEA TAMBIÉN: Arrestan al exfutbolista argentino Alexis Zárate, condenado por violación