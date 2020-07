El desgarrador mensaje del esposo de mujer que murió por covid-19 tras dar a luz

BRASIL.- El dolor inexplicable de perder a su esposa lo devastó. Diego Rogrigues esperaba ansioso a sus gemelos, pero no imaginó que sufríría la pérdida de su pareja, la madre de sus bebés.

Larissa Blanco, 23 años de edad, murió de coronavirus tras dar a luz a sus gemelos. Su historia tiene al país conmocionado y a su familia deshecha.

Rodrigues relató que estuvo durante toda la cirugía de cesaria que le realizaron a su pareja, pero que al verla estable decidió ir con los gemelos, sin imaginar que a los minutos la perdería.

Este acongojado hombre no concibe la vida sin su pareja. “Estoy muy abatido. No puedo sacar a Larissa de mi cabeza", con ese mensaje, Diego revela lo mucho que la extraña pero a quien asegura que tendrá presente por el resto de su vida.

“Cuando una madre muere durante el parto, se convierte en un ángel que nos protege. Sé que Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios permitió que me dejara dos angelitos para que yo los cuide y me den fuerzas. Lloré mucho cuando los vi por primera vez, fue lo más hermoso que me pasó en la vida”, agregó Diego.

Larissa murió luego de dar a luz a los gemelos Guilherme y Gustavo. La mujer no tuvo mayores complicaciones durante el proceso, sin embargo, tras finalizar el procedimiento sufrió una hemorragia, agravada por su condición covid-19, que los médicos no puedieron controlar

La salud de la mujer comenzó en declive luego que el pasado 12 de junio se realizara una prueba para detectar el coronavirus, misma que resultó positiva.