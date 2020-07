Asesinan a cinco policías en región mexicana donde fueron masacradas 26 personas

GUANAJUATO, México, 3 Jul 2020 (AFP) - Cinco policías fueron asesinados este viernes en el convulso estado de Guanajuato, centro de México, dos días después de que un comando acribillara a 26 personas en un centro de rehabilitación para adictos de esa región, informó el gobierno local.



Los uniformados fueron emboscados por pistoleros no identificados en una carretera del municipio Apaseo el Alto, donde quedó volcada la camioneta oficial en la que se transportaban, señaló en un comunicado la secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato.



"Perdieron la vida cinco elementos y dos más resultaron heridos", reportó la institución, advirtiendo que la "artera agresión no quedará impune".



De acuerdo con la prensa local, medio centenar de policías han sido asesinados en Guanajuato en los últimos seis meses.



Este ataque se produce luego de que el miércoles hombres armados irrumpieron en un centro de rehabilitación del municipio de Irapuato y, tras poner a los presentes en el suelo, los ejecutaron.



La presencia de una importante infraestructura energética en Guanajuato ha atraído a organizaciones criminales como el cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al trasiego de combustible robado y que ahora se disputa las actividades ilegales en ese territorio con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, que lo mismo trafica drogas que gasolinas.



El 21 de junio, autoridades anunciaron la captura de 26 presuntos integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, lo que detonó bloqueos con vehículos incendiados en las ciudades de Celaya, Salamanca y Villagrán.



Entre los detenidos estaba la madre de José Antonio Yépez Ortiz, alias el 'Marro', líder del cártel de Santa Rosa de Lima, pero fue liberada por falta de pruebas.



Guanajuato es uno de los centros industriales más importantes de México, pues concentra grandes fabricantes de automóviles, aviones y otras manufacturas pesadas.



En los últimos años, la entidad ha pasado de ser una de las más pacíficas del país a ubicarse entre las más violentas por los frecuentes tiroteos atribuidos a ajustes de cuentas entre bandas criminales.



Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de la época lanzó un operativo militar antidrogas, hasta mayo pasado se han registrado 290.474 asesinatos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados a la criminalidad.