¡Conmoción! Mujer muere de Covid-19 tras dar a luz a gemelos

SAO PABLO, BRASIL.-La historia de Larissa Blanco, una joven madre de 23 años de edad, que tras dar a luz a sus gemelos sufrió una hemorragia y murió por Covid-19, tiene consternados a los brasileños.



Según indican medios locales de ese país del sur, Larissa se realizó la prueba para detectar el coronavirus el pasado viernes 12 de junio, el resultado fue positivo.

Poco después del examen PCR, el estado de salud de Larissa comenzó a empeorar y fue trasladada de una urgencia en Sao Paulo. Su esposo, Diego Rodríguez, de 24 años, también se infectó, pero se recuperó rápidamente.



Con el paso de las horas, la situación de la joven empeoró, por lo que los médicos decidieron realizarle una cesaría.



Durante el parto todo transcurrió con normalidad, asegura su pareja. Los gemelos nacieron con minutos de diferencia y además libres del letal virus.



Larissa aún en el quirófano parecía estable, por lo que su esposo la dejó para ir con los recién nacidos. Pero mientras el padre estaba con los hijos, Larissa sufrió una hemorragia que los médicos no pudieron controlar y murió.

“Tuvo una hemorragia y no pudieron contenerla. Entró en paro y, aunque intentaron hacerle una transfusión de sangre, ya era demasiado tarde. El médico me dijo que debido a covid-19, su cuerpo no pudo soportar la pérdida de sangre”, afirma Rodríguez.



Los pequeños fueron llamado Guilherme y Gustavo, ahora se encuentran viviendo con su padre.

Familiares de Larissa aún no pueden creer lo ocurrido. Su cuñada Thainá Rodríguesz escribió un emotivo mensajes en su cuenta de Facebook en el que promete cuidar de los pequeños.

. "No tengo palabras que describen mi sentimiento en este momento. Solo pido a Dios que nos dé fuerza para soportar la pérdida de una persona tan maravillosa y que me hizo despertar un amor y cariño tan grande. Te amaré eternamente mi cuñadita querida. Prometo cuidar a los gemelos de la mejor manera posible, y con mucho amor y cariño. Usted completó su misión en la tierra y Dios la llevó para que tenga un descanso eterno. QEPD mi cuñada, siempre estarás en mi corazón y en mi memoria! Te amo mi eterna amiga y cuñadita", escribió Thainá.