Nuris Prefabrik, fabricante de los contenedores de dos hospitales móviles: ''No pudimos negociar otros''

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El rompecabezas de los hospitales móviles que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) compró a un precio de 1,200 millones de lempiras a Axel López, representante de diversas empresas médicas alrededor del mundo, continúa en medio de un manto de misterio.

Ahora está en duda la fabricación de cinco de los siete ansiados recintos médicos que tanto urgen a Honduras en medio de la pandemia del covid-19.



Oguzhan Turan, representante de Nuris Prefabrik, habló en exclusiva con EL HERALDO sobre su participación en la trama que envuelve la compra y fabricación de los hospitales móviles.

LEA: Cruce de correos muestra pago a ciegas en compra de hospitales móviles



EL HERALDO ya había anunciado días atrás que está era la empresa que estaba construyendo los contenedores pese a que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) anunció que sería otra.



Nuris Prefabik tiene su sede en Turquía y fue fundada en 1960. Se especializa en el sector de la producción prefabricada, que incluye estructuras prefabricadas modulares, contenedores, residencias y producciones de construcción de acero.



Turan aclaró a EL HERALDO que ellos no construyeron como tal los hospitales móviles, sino que fueron contratados únicamente para fabricar los contenedores, pese a que sí tienen experiencia y logística para haberlos construidos en su totalidad.

LEA: Marco Bográn: 'Esa compañía proveedora no tiene nada que ver con nosotros'



Argumentó que su participación fue en la fabricación de lo que sería apenas dos de los siete hospitales móviles y que ya no están trabajando en más, pues ya concluyeron su parte.

La empresa Nuris Prefabrik construye hospitales, pero de Vertisa solo recibió un pedido para fabricar dos contenedores vacíos.







El turco explicó que a ellos, como Nuris Prefabrik, los contrató Vertisa, otra empresa turca fundada en 2007 especializada en equipos de desechos médicos y que, según sus especificaciones técnicas, no tienen experiencia en hospitales móviles y que es representada en algunos países por el guatemalteco Axel López.



''No construimos este hospital como Nuriş Prefabrik, solo fabricamos los contenedores, la compañía que fabrica el hospital es una compañía llamada Vertisa'', destacó Turan.



El director se sorprendió al conocer que Honduras pagó casi 50 millones de dólares por siete hospitales, aunque prefirió desmarcarse de la polémica: ''No tenemos conocimiento del presupuesto y el equipo empleador''.



Lo que sí aclaró Turan es que ellos sí construyen hospitales móviles, pero que para las unidades destinadas a Honduras no los buscaron más que para fabricar contenedores, ''pero como Nuriş, hay hospitales que construimos en el pasado. Nuestra empresa cuenta con la infraestructura necesaria al respecto''.

De interés: Compra millonaria de hospitales móviles se pactó en tres días



Volviendo al tema de su participación en la trama de los hospitales móviles sobrevalorados que compró Honduras el pasado marzo, y en la que supuestamente participan 50 empresas para poder equiparlos, el representante destacó que sí enviaron los contenedores pero no sabe que traen en su interior.



Peor aún, Turan destacó que Vertisa no pudo llegar a un nuevo acuerdo con ellos para la fabricación de los contenedores de los otros cinco hospitales móviles y que desconocen quiénes se encargaran de realizarlos.



''Solo producimos 60 contenedores'', aclaró Turan.

Nuris Prefabrik asegura que solo le pidieron hacer los contenedores de dos hospitales y no de siete.





Cabe mencionar que Axel López, representante de las empresas que arman los hospitales, dijo que dos hospitales ya venían en camino en un barco, pero al revisar la orden de embarco se constató que solo vienen 37 contenedores, por lo que se presume que apenas es un hospital porque no habrían podido equipar el otro.



Sobre los otros cinco hospitales móviles las dudas de fabricación cada vez son más grandes pues nadie da razón sobre dónde se están fabricando, ahora que su principal constructor aclaró que ya no están trabajando en su elaboración.



''No pudimos negociar otros contenedores. Vertisa fue a otra empresa'', destacó Turan.



El representan de Nuris Prefabrik argumentó que sí se habrían embarcado algunos contenedores, "los materiales se cargaron el 18 de junio y se llevaron a cabo operaciones aduaneras'', por lo que la espera continúa.

Vea además: Falsos registros, catálogos duplicados y un pago adelantado, las irregularidades que pesan en la compra de hospitales