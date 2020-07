Pablo Gerardo Matamoros: De operador radial a ser el motor de HCH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jefe de prensa de HCH, Pablo Gerardo Matamoros, a temprana edad estuvo ligado a los medios de comunicación, sin embargo, su sueño era ejercer como abogado e instalar un buffet, algo que anhelaba hacer dentro de unos años.



Desde muy pequeño siempre soñó con ser un exitoso abogado, sin embargo, un día en el que estaba jugando en la casa de un amigo recibió una propuesta para trabajar en una emisora radial como operador, algo que cambiaría para siempre la vida de Pablo Gerardo Matamoros.



A su padre, Pablo Gerardo Matamoros López, le dijeron que si su hijo entraba a un medio de comunicación “nunca lo iba a sacar de ahí”, cosa que al final sucedió, pues Pablo Matamoros llevó su juventud trabajando como operador radial en simultaneo con los estudios.



Matamoros describía al estudio, la constancia y la disciplina como los pilares que lo hicieron triunfar en los trabajos y avanzar en la vida, en donde los medios de comunicación y la abogacía marcaron su trayectoria.

Vea: El mensaje del hijo de Pablo Matamoros horas antes de la muerte de su padre



Pablo era conocido por muchos por su rol como jefe de prensa del canal Hable Como Habla, en donde era la mano derecha del periodista Eduardo Maldonado y estaba a cargo de toda la programación noticiosa de ese medio de comunicación.



De igual manera, Matamoros estelarizaba junto a Cesia Mejía el “Noticiero HCH Nocturno”, en donde ambos hacían un resumen de los hechos que eran noticia en el día a día.



Pablo Gerardo mencionaba que en algún momento quería retirarse de los medios de comunicación y emprender instalando un buffet jurídico o un negocio propio, sin embargo, la situación de la inseguridad en el país imposibilitaba tal deseo.



Lastimosamente Pablo Gerardo Matamoros perdió la batalla contra el covid-19 el jueves en horas de la mañana, luego de dos semanas de estar luchando contra la enfermedad primero en el Hospital San Felipe y posteriormente en una clínica privada de la capital.



El día anterior, sus compañeros de Hable Como Habla, canal del cual era jefe de prensa, informaron en horas de la noche que su colega y amigo tenía serios problemas respiratorios y necesitaba de ser suministrado de oxígeno para sostener su vida.



Las muestras de solidaridad ante este hecho que mantiene en luto al periodismo nacional no se han hecho esperar, pues sus compañeros en HCH, demás colegas de los distintos medios de comunicación y la población hondureña han dado sus muestras de pesar hacia la familia del comunicador, el cual era muy reconocido por su labor como presentador dentro del canal.

También: "Adiós mi amor", la desgarradora despedida de la esposa de Pablo Matamoros

Su niñez

Nacido el 25 de septiembre de 1966 en el Seguro Social, Pablo creció en el seno de un hogar humilde junto a la compañía y el amor de sus padres Pablo Gerardo Matamoros López y Teresa de Jesús Trejo, quienes hicieron un esfuerzo muy grande para que Pablo pudiera estudiar.



Matamoros recordaba con mucha nostalgia su niñez en el barrio Las Crucitas de Tegucigalpa, lugar en donde disfrutaba de jugar “potra” en la calle y de ver junto a su familia la actividad en la calle del sector capitalino, en donde decía que ocurrían muchos accidentes automovilísticos o veían a personas “agarrarse a machetazos”.



Hace unos años en una entrevista brindada a EL HERALDO, Matamoros comentaba que en su infancia era un chico “tartamudo”, ya que se le dificultaba mucho decir algunas palabras, sin embargo, destacaba que gracias a su facilidad para relacionarse con los demás niños pudo dejar atrás esta dificultad.

De su interés: Los recuerdos que dejó en su escritorio de HCH Pablo Matamoros

La abogacía y el periodismo

Los padres de Pablo siempre procuraron que su hijo tuviera la oportunidad de estudiar y este siempre mostró gratitud por esto, pues él destacaba que el estudio era uno de los pilares más importantes en su vida, ya que este junto a la constancia y la disciplina lo llevaron a destacar.



Apodado por sus compañeros de escuela como “grone” (negro al revés) Pablo Gerardo mencionaba que cuando este tenía entre 11 y 12 años, mientras se encontraba jugando con el hijo de Alejandro Franco, este le preguntó si quería trabajar en radio, pues este laboraba en Radio Monumental, lugar donde comenzaría su andar por los medios de comunicación.



Estando ahí Pablo Gerardo aprendió a operar los controles de la emisora y el dueño Antonio Mazariegos Vásquez decidió ofrecerle un puesto de trabajo al pequeño matamoros, sin embargo, la radio recibió una advertencia, ya que podía ser sancionada por emplear a un menor de edad.

Vea: Sepultan a Pablo Matamoros, víctima del coronavirus



Fue entonces cuando Mazariegos le dijo al padre de Pablo que “si lo dejás que entre a un medio de comunicación no lo vas a sacar de ahí”, pues este tuvo razón y Matamoros desempeñaría una trayectoria a través de los medios de comunicación radiales acompañada de sus estudios de derecho.



Trabajando en Audiovideo, Pablo Gerardo Matamoros le comentó a Andonie Fernández, propietario de la emisora, que él se encontraba estudiando derecho y este anhelaba poner un buffet. Fernández le dijo que si estaba a punto de terminar este podía pasar a formar parte de Mandofer y dejar de operar; aquí ganaría el mismo sueldo que como operador y le representaba menos trabajo a diario.



Pablo Gerardo Matamoros se graduó de derecho mientras trabajaba como locutor en Radio Universal y como operador en Radio América.



Ejerciendo la abogacía, Pablo Gerardo Matamoros llevó algunos casos de demandas por alimentos, sin embargo, en Mandofer los clientes no pagaban por el servicio jurídico. Posteriormente junto a unos compañeros instalaron un buffet, pero este solo duró un año.

Además: "Es una pesadilla", Ariela Cáceres devastada por la muerte de Pablo Matamoros

Su llegada al periodismo

La llegada de Pablo Gerardo Matamoros al periodismo se da luego de que su padre producto de la amistad que tenía con varios locutores radiales se pusiera en contacto con el periodista Rodrigo Wong Arévalo, cuando este trabajaba manejando el circuito de Audiovideo.



Al momento de llegar a Audiovideo Wong Arévalo le preguntó a Matamoros si podía operar, y este sin dudarlo contestó que sí. Tras esto Rodrigo Wong Arévalo le dijo que “si ponía buena música le decía si se quedaba o no”; Pablo señaló que la música le gustó al veterano periodista y pasó a trabajar operando para Radio Universal.



Pablo Gerardo Matamoros trabajó durante 18 años como operador en Radio Moderna y como locutor en Radio Universal y operador en Radio América unos 10 años. En este último medio de comunicación fue donde conoció al periodista Eduardo Maldonado, con quien harían un dúo dinámico que ha marcado la carrera de ambos y que se ganó un espacio en la teleaudiencia nacional.



Eduardo Maldonado relata que conoció a Matamoros hace más de 20 años y que a su salida de Radio América Pablo le acompañó para juntos comenzar a dar forma al proyecto de Hable Como Habla (HCH), el cual en sus inicios era un programa televisivo y radial.



En Hable Como Habla, Pablo Gerardo Matamoros se convirtió en la “mano derecha” de Eduardo Maldonado en los inicios de este como un programa en Canal 11, viviendo la etapa del espacio en Maya TV y en Radio Globo hasta que este se convirtió en un canal de televisión en el 2010.



Al obtener una frecuencia en las parrillas de los servicios de cable, Eduardo Maldonado designó como jefe de prensa del naciente canal a Pablo Gerardo Matamoros, el cual en el transcurso de los años vio como HCH se convirtió en uno de los canales más vistos a nivel nacional.

También: Pablo Gerardo Matamoros, el abogado que triunfó en los medios de comunicación

Las vivencias en HCH y lo que representaba su familia para él

En Hable Como Habla Pablo Gerardo Matamoros informaba al pueblo hondureño a cerca de los hechos que eran noticia desde las 7:00 PM todos los días en el espacio “HCH Nocturno”, en donde sus compañeros lo describen como una persona que amaba su trabajo.



Muchos de los periodistas que trabajan o tuvieron un paso por HCH lo calificaban como un jefe comprometido con su trabajo, una persona sumamente comprensiva, alguien que sin dudarlo daba consejos y ayudaba a sus compañeros de trabajo y un profesional que a pesar de no ser periodista se desempeñaba bien en su labor de informar al pueblo.



Estando en el canal Pablo Matamoros vivió todo tipo de momentos, desde la consolidación de HCH como uno de los canales más vistos a nivel nacional hasta duros momentos como cuando en el 2015 sufrió un secuestro en donde le robaron su vehículo o cuando le informaron sobre la muerte de su padre a pocos minutos de terminar una emisión de HCH Nocturno.



Eduardo Maldonado y Cesia Mejía destacaban su fortaleza y su carácter, los cuales los comparaban con los de un roble, pese a recibir una noticia de fuerte impacto como la de la muerte de su padre.



Matamoros era una persona que rara vez perdía la compostura, aunque a veces generaba cierta polémica con sus comentarios sobre algunos hechos.



Pablo Gerardo Matamoros mencionaba que dentro de unos años le hubiera gustado retirarse del periodismo e instalar un buffet o un negocio propio, pero el mismo temor por la extorsión y la inseguridad en el país le denegaban ese sueño.

Vea: Eduardo Maldonado tras la muerte de Pablo: "Qué dolor tan grande perder a un amigo"



De igual manera él mencionaba que su filosofía de vida era trabajo, constancia y disciplina, pero sin descuidar a la familia, como ser sus padres, su esposa Carolina Castillo y sus hijos Pablo Gerardo Matamoros y Omar Alejandro Matamoros.



Pablo Gerardo Matamoros se definía como una persona tranquila y como un hombre que trabajaba para lograr cumplir con sus metas.



Incluso su amigo y compañero de años, Eduardo Maldonado, destacaba que sin importar si este se encontraba enfermo o pasaba por un mal momento siempre hacía todo lo posible por presentarse a trabajar en HCH.



Ante su muerte sus compañeros de HCH no ocultaron su tristeza por la pérdida de su jefe, de un compañero, de un amigo. La jefa de mercadeo del canal Patricia Castañeda declaró que “HCH está partido” con la partida de Pablo Gerardo Matamoros.



Nirvana Velásquez mencionaba que Matamoros siempre creyó en ella en un momento en el que nadie lo hacía, mientras que Carolina Lanza, una de las presentadoras estelares del canal, recordó con profunda tristeza como Pablo Matamoros era un consejero para ella, alguien que siempre le brindaba apoyo cuando lo necesitaba y que cuando no entendía algo este “con paciencia se lo explicaba”.



En forma de homenaje el propietario y director del canal, Eduardo Maldonado, decidió llamar a los estudios televisivos del medio de comunicación bajo el nombre de Pablo Gerardo Matamoros.



Asimismo, diversos sectores de la sociedad hondureña, periodistas e instituciones mostraron sus muestras de solidaridad con la familia de Matamoros y con sus compañeros de HCH, todos ellos destacando a Pablo Gerardo como una buena persona y profesional.



Pablo Gerardo Matamoros fue sepultado este jueves en compañía de sus familiares más cercanos y de varios de sus compañeros en HCH, quienes desconsoladamente le dieron el último adiós, pero recordarán por siempre el legado y las enseñanzas que Matamoros dejó en sus vidas por siempre.



Mientras permanecía hospitalizado, Pablo Gerardo Matamoros se pudo comunicar en un par de ocasiones con sus compañeros y familiares; Eduardo Maldonado reveló que fue apenas el pasado lunes cuando en comunicación con su mano derecha este le dijo que su salud no mejoraba mientras permanecía interno.



Ahora la pandemia del covid-19 pone en luto al gremio periodístico apagando la voz del reconocido comunicador, el cual dejará un vacío irreparable en los micrófonos, con sus compañeros y en su familia, en donde un esposo, un padre y un hijo ha pasado a mejor vida.



La muerte de Pablo Gerardo Matamoros fue tan repentina que no le permitió poderse despedir de sus fieles televidentes, de sus amigos, de sus colegas y sobre todo de sus familiares que con mucho dolor lloran su irreparable pérdida.

Además: Pablo Gerardo Matamoros, de Las Crucitas a los medios de comunicación