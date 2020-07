ATIC allana vivienda del exdirector de Invest-H, Marco Bográn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) allanaron la tarde de este jueves la vivienda del exdirector de Invest-H, Marco Antonio Bográn Corrales, para decomisar indicios relacionados a la investigación que pesa en su contra.

Los agentes ingresaron a secuestrar documentos, computadoras, memorias USB, discos duros y otros elementos que se relacionen al controvertido caso.

Bográn Corrales es investigado por los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales.

El Ministerio Público (MP) informó que el allanamiento se realiza tras la autorización del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción con el objetivo de decomisar indicios o elementos de prueba relacionados a su gestión al frente de la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) durante la pandemia.



Más temprano, la FETCCOP y la ATIC decomisaron documentos en tres instituciones del Estado para recabar más indicios relacionados a la investigación por la supuesta compra irregular de siete hospitales móviles e insumos médicos en el marco de la pandemia del covid-19.

Irregularidades

EL HERALDO, mediante su Unidad Investigativa y la Unidad de Datos, ha ido desenredando la madeja, detectando que las empresas HospitalesMoviles.com y Elmed Medical Systems Inc son propiedad del guatemalteco Axel López, pero que ninguna está localizada en Turquía y que no tienen experiencia en hacer lo que pidió Honduras.



También EL HERALDO descubrió que el fabricante real de los centros hospitalarios es la empresa turca Nuris Prefabrik, la que fue contratada por una de las compañías representadas por López. Esa empresa es experta en construcciones prefabricadas pero su fuerte no son hospitales.También se evidenció que fue otra empresa, denominada Vertisa, especialista en manejo de desechos hospitalarios que envió el cargamento de dos hospitales móviles a Honduras de 91 camas de los cuales se desconoce su calidad.

El abuso de Bográn llegó al grado de usar fondos del Fideicomiso de Infraestructura Vial para hacer el pago de 48 millones de dólares, uno 1,200 millones de lempiras. Se pagó el 100% del valor de los hospitales y sin ninguna garantía.





Antes de salir a luz el escándalo de los hospitales móviles, Bográn ya había realizado la compra de ventiladores mecánicos con dudosos procesos, compra de pruebas PCR sin los debidos kits de extracción y pagó una cuarentena VIP en un lujoso hotel de la capital a sus funcionarios.

¿Quién es Bográn?

Abogado de profesión, casado y con nueve años al frente de Invest-H, así es Marco Antonio Bográn Corrales, el hombre que parecía inamovible pero que tuvo que dejar su puesto tras protagonizar un millonario escándalo por la compra de hospitales móviles a 48 millones de dólares a una supuesta empresa de maletín.

Al principio gestionaba proyectos de desarrollo con fondos internacionales, pero después pasó a manejar cantidades millonarias del Fondo Vial, tras la intervención que se hizo de esa institución por la corrupción denunciada y sus vínculos con el narcotráfico.

Bográn viene de una familia de empresarios y políticos de Honduras. Es el sobrino de la exdesignada presidencial de Honduras, María Antonieta Guillén de Bogran, quien fungió en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

Antes de ser el director de Invest-H, Marco Bográn estuvo al frente de la Cuenta Desafío del Milenio (MCC).

Cuando se convirtió en el director de Invest-H, llegó a ganar hasta 20 veces más que en el salario mínimo del hondureño. El funcionario, además de ganar un jugoso salario, también tuvo bonificaciones, dietas y gastos de representación. En su puesto, Marco Bográn devengaba 231,932.06 lempiras al mes.