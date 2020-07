Inger Devera, exesposa de Nacho: He encontrado un nuevo propósito a la vida

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Inger Devera, exesposa del cantante venezolanoa Nacho, ha revelado que le ha encontrado un nuevo sentido a su vida desde que se separó del artista a finales de 2019.



Y es que la guapa mujer ha decido emprender un nuevo negocio para llevar un estilo de vida natural y poder cuidar de sus tres hijos con el intérprete de "Andas en mi cabeza".



Desde su divorcio, la guapa ha compartido los tiernos momentos que vive junto a sus hijos, pero en las últimas semanas el nuevo proyecto que ha hecho con una de sus mejores amigas para no depender económicamente de alguien, según una publicación que sus seguidores aseguran es una indirecta para el artista que hace poco anunció que será papá de una niña.

"Empecé en esto sin estar muy segura. No entendía bien de qué se trataba. Pero mi mejor amiga y yo teníamos mucho tiempo buscando algo que nos permitiera ser productivas económicamente sin dejar de estar cerca de nuestros hijos y esta opción parecía cumplir con esas condiciones. Gracias a Dios, a pesar de la dudas, no dejamos pasar la oportunidad y las dos nos lanzamos a la aventura", escribió en su cuenta de Instagram.



Agregó: "Creo que podemos decir que descubrimos una nueva pasión (digamos que mi mejor amiga está bastante apasionada y sabe que yo voy por el mismo camino) Nos desvelamos estudiando y haciendo estrategias porque tenemos objetivos muy claros que vamos a cumplir y eso solo se logra con foco, trabajando sin descanso".



Además, dijo: "Desde afuera, cuando no sabes realmente cómo funciona esto, no logras entender nada y subestimas lo que puedes lograr con determinación y convicción. No hay límites aquí. Solo los propios límites mentales pueden frenarte, de resto, puedes llegar a donde quieras. Me llena de mucha felicidad haberle encontrado un nuevo propósito a mi vida. He aprendido muchísimo y me ha tocado salir de mi zona de comfort, lo que ha significado un enorme crecimiento personal para mí".

Pese a estar separados, la pareja ha tratado de mantener una buena relación por el bienestar de sus tres hijos. Sin embargo, Inger ha decido quitarse el apellido de casada.