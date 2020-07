Julio Maldonado: "Pablo no está muerto, está vivo porque se fue con Dios"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"Yo nunca podré olvidarte", fue la conmovedora frase que expresó Julio Maldonado al enterarse que su buen amigo Pablo Gerardo Matamoros murió de coronavirus.



"Él no está muerto, está vivo porque se fue con Dios", continuó diciendo el presentador a través de una llamada al canal HCH.



"Pablo era un ser humano especial. Mi negro, mi canoso, mi hermano no has muerto, tan solo te nos adelantaste", lamentó entre lágrimas.

De igual manera, recordó los mejores momentos que tuvo junto a Pablo, pues eran amigos desde hace más de 20 años.



Julio Maldonado remembró la nobleza y bondad que tenía Pablo. "Si alguien llegaba a pedir y él tenía se lo daba, sin pensarlo".



"Yo nunca podré olvidarte. Hasta luego Pablo", dijo con la voz quebrantada.

