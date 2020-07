Doloroso asesinato de German Vallecillo Jr. el día de su cumpleaños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Feliz y agradecido se levantó el comunicador hondureño German Vallecillo (hijo) al cumplir un año más de vida, sin imaginar que esa misma fecha se convertiría en la más dolorosa para su familia.



Precisamente este 1 de julio cumplía 41 años, así lo dejó saber al publicar numerosos videos y fotos que evidenciaban la gran cantidad de mensajes que había recibido de familiares, amigos, colegas y seguidores.

Su eterno agradecimiento por las felicitaciones el día de su natalicio, ocurrió solo horas antes de que sicarios apagaran su vida junto a su camarógrafo Jorge Posas.

ADEMÁS: Mareros simularon que barrían para matar a 'Boxer Huber' en Támara



"No eran ni las 7:00 AM y mi Whatsapp ya tenía msjs de todas partes del mundo desde media noche y no digamos en Facebook, ya son las 9:00 de la noche y probablemente será imposible contestarles a todos el resto del día", escribió el comunicador en uno de sus últimos estados de WhatsApp.



La confirmación del crimen cayó como balde de agua fría a compañeros de radio y televisión que hacía pocas horas estaban felicitándolo por su natalicio.

DE INTERÉS: Hallan cadáver encostalado en la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula



Dentro de los mensajes de felicitaciones destaca el de su mamá, Sidehan Chávez, quien le escribió en su cuenta de Facebook.

Asesinato

El comunicador social fue asesinado el mediodía de este miércoles cerca de la guardería infantil de la residencial El Naranjal de la ciudad de La Ceiba, Honduras.



En el hecho violento también murió el camarógrafo Jorge Posas.

LEA: En emboscada matan a padre e hijo en Copán



La víctima era hijo del reconocido periodista German Vallecillo, quien por muchos años laboró en los noticieros de la corporación Televicentro.