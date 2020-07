VIDEO: Encapuchados amenazan a Omar Harfuch, secretario de Seguridad de México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El nombre del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, volvió a ser tendencia en redes sociales tras la publicación de un video donde tres hombres aparecen amenazándolo directamente, justo cuatro días después del atentado armado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación.



"A ti se te olvidó que con un grupo de la Marina nos mataste familia, a nosotros no se nos olvida. Te has escudado en una charola como lo hacía tu padre, padre de narcotraficantes arrepentidos", comienza a decir el encapuchado en el clip que dura apenas 1:18 minutos.

"Tu padre también se dedicaba a matar gente, escudado como general el pu.. te crees muy inteligente pero te voy a enseñar que soy más inteligente que tú. Pu.. rata", lee el encapuchado mientras está sentado en una mesa.



"Le digo al presidente que gente como tú lo deje fuera, que no exponga a los agentes inocentes que no saben que cuidan a un narco con charola, que se dedica a matar por paga y cobrar caro", advirtió el encapuchado.



"Cuídate rata hijo de pu.., que no voy a quitar el dedo del renglón", dice finalmente el hombre.



El video trascendió en redes sociales, donde los cibernautas piden que se capture a los involucrados.

