Eduardo Atala: “Soy un enemigo de la Liga Nacional”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alrededor de 30 años metido en la dirigencia del fútbol y toda una vida arropado bajo el manto azul de su amado Motagua, pero siempre parece estar enfundado en ese traje de directivo cauteloso y alejado de la euforia.



“No creas, obviamente que la pasión del equipo no la perdemos nunca y a veces (risas) no somos dirigentes, si no que somos más fanáticos que aficionados”, confiesa Eduardo Atala, quien ha vivido los momentos más gloriosos del Ciclón.

Y si su nieto le pregunta por un momento mágico, ¿cuál escogería?

“Ja, ja, ja... es que es como si tuvieras 10 hijos y te pregunten que cuál es el que más querés”, afirma el presidente financiero del Azul, quien ya trabaja en el plan para hacer volar a sus águilas en medio de la pandemia.



Aunque el coronavirus irá marcando el camino, de momento se enfoca en renovar a ocho o nueve jugadores y en afinar una idea que tiene fecha de arranque: 15 de julio inician los entrenamientos. “Estamos terminando de pagar el porcentaje que les quedamos debiendo. Los jugadores tienen que estar conscientes de que no va a ser como en tiempos normales”, cuenta Edy, quien en medio del ajetreo se hace un espacio para hablar de su Mimado y del futuro del fútbol...



¿Edy, cómo mira el fútbol hondureño pospandemia?

Los equipos de fútbol tenemos un gran reto, que es complejo; vamos a tener que reinventar la forma de administrar los equipos. El tiempo más importante que dedicamos es a hacer esta reinvención del fútbol porque ya nada va a ser igual.



Ferrari decía que Olimpia era su heroína, ¿le sucede igual a usted con el Motagua?

Eh... no, yo creo que la pasión que tenía don Rafael Ferrari por el Olimpia no la he visto en ningún otro dirigente. Creo que era la satisfacción más grande que él tenía y es algo que tiene que nacerle a uno de adentro. Yo tengo la gran pasión por Motagua, pero lo de don Rafael no lo he visto.

Hablando de su Motagua, dice Mateo Yibrín que el Ciclón es el modelo a seguir...

Pues qué bueno, este es nuestro segundo proyecto exitoso, pero es el más balanceado y duradero. Hemos tenido la suerte de que a Diego no lo han requerido para la Selección y también que las ofertas de fuera del país no han sido tan atractivas. Es un proceso de recambio planificado, no es que decimos: ‘Traigamos tres o cuatro jugadores todos los años y saquemos otros tantos’. No hay esos cambios abruptos que terminan destruyendo los procesos.



¿Un tanto diferente este segundo gran proyecto al primero de Primi Maradiaga?

Aquella fue una etapa en la que se fueron los jugadores y los que llegaron no cumplieron tanto las metas, aunque luego tuvimos un equipo con Gilberto Yearwood que no pudimos mantener; ese sí era un equipazo, de los mejores Motagua que hemos tenido, pero era un equipo hecho para uno o dos torneos. En el proceso de Maradiaga el Motagua casi se convirtió en la Selección. Es de las mejores generaciones del país.



¿Las renovaciones dependen de que el jugador ganará menos que antes?

Creo que todos los jugadores ya están conscientes de eso, el tema es cuánto menos. Motagua tiene la sana intención de renovar a todos los que se quedaron sin contrato. No hay uno que no vayamos a firmar, pero tampoco queremos ser irresponsables en decirles: ‘Te vamos a dar esto’. El que me diga que sabe cómo manejarse en una pandemia debe tener 120 años, que fue cuando estuvo la gripe española.

Dice Diego Vazquez que tiene cinco títulos y medio por lo del torneo pasado...

Creo que tiene seis porque el torneo lo ganó en puntos, pero no fue oficial. Cuando se decidió no dar el título casi fue una iniciativa de Motagua. No íbamos (a la asamblea) pensando en que nos iban a regalar el título, a Motagua nunca le han regalado un título, no esperábamos que nos fueran a dar esa copa. Fue un torneo que se pierde por el coronavirus.



¿Cuándo cree que debería iniciar el Apertura?

Una vez que empecemos a entrenar, se ocupa por lo menos un mes o 45 días de pretemporada. Mi recomendación es que se haga algo como en Inglaterra, que empezaron a jugar cada cuatro días, con cinco cambios y posiblemente jugar en dos localidades o tres, si incluimos a La Ceiba junto a San Pedro Sula y Tegucigalpa. Que las compañías televisoras tengan el suficiente número de partidos para que la gente pueda ver fútbol casi cuatro días a la semana, puede ser viernes, sábado, domingo y lunes.



¿Qué le parece la gestión de la directiva de la Liga?

Te voy a ser sincero, yo soy un enemigo de la Liga Nacional desde hace muchos años, no porque estaba Wilfredo o Selim, mucho antes de eso. Yo creo que la Liga no hace ninguna función importante en el fútbol de Honduras. La Liga debe ser manejada por un comisionado profesional, que sea el que trabaje para los 10 equipos, no para uno. Desde el momento en que los dirigentes son amateurs, el fútbol se vuelve amateur.



Sobre su Motagua, ¿cuál fue el fichaje que más le costó?

Me acuerdo de los que quisimos concretar y que no lo conseguimos, esos son los que más duelen. Nos interesan muchísimo los jugadores a quienes les vemos mucho futuro, de los equipos de La Ceiba por ejemplo; son los que más resultados le han dado a Motagua. En el caso de Rubilio, que es el máximo goleador de la historia de Motagua, nosotros realmente a quien queríamos traer en ese momento era a Quioto y hasta el pasaje le teníamos comprado. Olimpia fue más rápido y lo perdimos en cuestión de horas. Afortunadamente a Motagua le fue muy bien con Rubilio y a Olimpia también le fue muy bien con Quioto.



Y mire, Rubilio se convirtió en el goleador histórico...

Quioto también fue importantísimo para Olimpia y está triunfando afuera, no estábamos equivocados con ninguno de los dos. Desafortunadamente ninguno de los dos equipos quiso comprar a los dos juntos porque entre los dos tenían una cantidad de goles y asistencias impresionantes. Deberían haberse promovido para que fueran los delanteros titulares de la H.

¿Comparte que los extranjeros de antes eran mejores que los de ahora?

Los extranjeros que vinieron antes tenían una brecha monstruosa con los jugadores nacionales, lo que pasa es que los hondureños han levantado nivel. Ahora nos damos el lujo de exportar jugadores. Yo a Wilson Palacios lo miré jugar en el estadio del Tottenham y era una súper estrella en Londres. Ahora si no han jugado en segunda de Argentina, Brasil o Colombia no juegan en Honduras. Los extranjeros de ahora tienen que ser mejores para competir en el fútbol de Honduras.



¿Cuál ha sido el mejor extranjero de Motagua?

¡Qué difícil! Nosotros tuvimos extranjeros que hacían gran diferencia. El nivel de Geraldo Batista y Roberto Abrusezze era extremadamente superior al de los jugadores de Honduras. Nunca Motagua fue dependiente de un solo jugador en cuanto a los extranjeros; en cambio en cuanto a los nacionales te puedo nombrar tres fantásticos.



¿Cuáles son esos tres fantásticos para usted?

Ramón Maradiaga era una cosa impresionante lo que jugaba, al igual que César Obando y Amado Guevara. Son tres jugadores extraordinarios y por eso son recordados para toda la vida. A mí me gustan los jugadores más finos y menos violentos, como, por ejemplo, el Chino Discua era uno de los mejores que teníamos en su momento. César Obando es para mí el mejor jugador que he visto en el equipo. Actualmente tenemos muchos jugadores que están haciendo historia y posiblemente dentro de mucho tiempo vamos a hablar de ellos así como hablamos de Amado y Obando.