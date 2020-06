Critican a Alex López por perder el campeonato con el Alajuelense

SAN JOSÉ, COSTA RICA.-Tras la derrota del Alajuelense de Costa Rica, Alex López es víctima de fuertes críticas en redes sociales por su actuación ante el Saprissa.



Durante el juego de vuelta de la final del campeonato, el mediocampista hondureño perdió un balón que generó un contragolpe que le dio la victoria al Saprissa, convirtiéndose en campeonísimo de la liga costarricense.

Este hecho causó la furia de los fanáticos del Alajuelense, quienes no dudaron en usar las redes para mostrar su malestar.



"Le queda grande la camisa del Alajuelense a Alex López", dijeron en Teletica Radio; "Alex López haciendo un Alex López", "Fuera Alex López, gracia a ti perdemos dos finales seguidas", "Siempre he sido el defensor de Alex López, pero ya no puedo más", son algunos de los mensajes que escribieron los fans del equipo donde milita el hondureño.

