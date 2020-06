Invest-H compró los hospitales móviles sin la opinión de expertos

Las autoridades de Salud aseguraron que no tienen información de la llegada de los hospitales móviles y hasta el momento no se sabe cómo operarán.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ni las autoridades de la Secretaría de Salud saben si los traídos y llevados hospitales móviles van a llegar a Honduras, al grado que todavía no existe ni un protocolo para ponerlos a funcionar al llegar al país.

Todo indica que las autoridades de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) tomaron las decisiones de forma unilateral, sin consultar a las autoridades competentes qué es lo que realmente necesitaba el país, cómo funcionarían y de qué manera ayudarían a solventar la necesidad de camas para pacientes con covid-19.

VEA: Fabricante de hospitales móviles denuncia que nunca hubo compra

+ Invest-H compró insumos y hospitales por casi 1,700 millones de lempiras

Los siete hospitales móviles que supuestamente se están fabricando en Turquía fueron comprados a la empresa Elmed Medical Systems, Inc., dba, HospitalesMoviles.com, representada por el guatemalteco Axel López.

Según el informe “Hospitales móviles, emergencia covid-19” presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Invest-H realizó la compra de estas unidades móviles sin un precedente de análisis con expertos ni con una decisión consensuada con las autoridades de Salud y menos con especialistas en el área de la medicina.

La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, consta que no aprobó ninguna de las compras hechas por Invest-H, asegura el informe presentado por la organización de sociedad civil.

La solicitud de hospitales o centros de atención para pacientes con covid-19 la hizo Flores el 16 de marzo de 2020, y a la luz del rayo, es decir, el 18 de marzo, Marco Bográn, titular de Invest-H, ya había hecho la compra a la empresa del señor López ubicada en Orlando, Florida, Estados Unidos.

ADEMÁS: Suspenden a varios empleados de Copeco tras auditoría del TSC

+ Honduras a contrareloj para conseguir ventiladores para pacientes covid

En una nota del 17 de mayo de 2020, Axel López le asegura a Bográn que a pesar del acuerdo de confidencialidad le remite informe de los avances de los hospitales y que está a la espera de la visita de preinspección que realizaría la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

EL HERALDO consultó el pasado lunes al departamento de comunicaciones de UNOPS en Honduras sobre la visita que realizarían y se informó que “en cuanto a los hospitales móviles UNOPS no ha apoyado en ningún sentido”.

Insistieron que la visita no se hizo porque Invest-H realizó todo el proceso de forma independiente. EL HERALDO solicitó una entrevista con el director nacional de UNOPS, Martín Arévalo, para que explicara por qué se desligaron, pero hasta la tarde del lunes no hubo respuesta.

Capacidad

Penalidades

La semana anterior, Bográn afirmó que en el proceso de compra “se presentó al gabinete –de gobierno-, a la Junta Interventora del Seguro Social y se presentó a varios miembros del gabinete incluyendo al presidente de la República (Juan Orlando Hernández)” los detalles de la compra.

El integrante de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), German Leitzelar, dijo a EL HERALDO que “nosotros fuimos invitados a conocer un video donde se mostraban los hospitales móviles”.

LE PUEDE INTERESAR: Elmed Medical de Turquía: "Nunca hemos fabricado o vendido hospitales móviles"

+ Las irregularidades detectadas en la compra de hospitales móviles

“Eso fue lo que nos dieron a conocer, pero el Seguro Social no tiene que ver con el presupuesto nacional, el Seguro Social tiene su propia administración”, refirió.

“O sea, como Comisión Interventora nos invitaron a conocer la existencia en un video de esos hospitales y eso fue todo, vimos que era una buena solución porque ya están construidos y que era rápido, pero nada más, el Seguro no tomó ninguna decisión de compra”, manifestó Leitzelar.

Para la ASJ es preocupante que dentro del acuerdo con la empresa a la que le dieron el proyecto no haya penalidades por entrega tardía ni causas de resolución, pese a que en esta pandemia y emergencia el tiempo representa la vida de muchas personas.

Señala además la falta de un plan para el manejo de estos hospitales y una estrategia integral para enfrentar la pandemia.

“Los equipos de ASJ han comprobado con autoridades vinculadas al manejo de la emergencia que todavía no existe un plan ni presupuesto para el manejo de estos hospitales, ya que requieren una inversión fuerte en recursos humanos, equipo complementario, mantenimiento, limpieza y otros”, afirma el informe.

LE PUEDE INTERESAR: Invest-H ante renuncia de fabricantes: "Sí se compraron los hospitales móviles"

+ En manos de la Fiscalía denuncia contra Invest-H

Ante esto, EL HERALDO le consultó el lunes a la titular de Salud sobre el plan de manejo de los hospitales y fue contundente al declarar que “la Secretaría de Salud no ha recibido comunicación oficial de llegada de hospitales y características de los mismos”.

En comunicación mediante mensajes por WhatsApp, Flores aseguró que “ese dato se requiere para que la Sesal haga un proceso de planificación”.

Al preguntarle si ella no sabe que llegan en julio, expuso que no maneja esa información pero sí tienen un plan “B” en caso que no lleguen. “Siempre hay un plan de trabajo con varios escenarios”, afirmó.

Para el infectólogo Tito Alvarado, los hospitales móviles ya deberían estar funcionando en el país porque en este momento es que se necesitan.

No obstante, si es cierto que van a llegar, consideró que Salud ya debería estar preparada con el personal contratado y capacitado para comenzar a operar de inmediato.

VEA: Denuncian compra sobrevalorada de mascarillas a través de Invest-H

+ Funcionarios de Inves-H tuvieron cuarentena VIP con fondos del Estado