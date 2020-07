EN VIVO: Una dosis de bailoterapia para combatir el estrés causado por la pandemia

Antes de bailar en casa no olvide vestir ropa cómoda y calzado deportivo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La bailoterapia es una actividad que consiste en la conexión entre la música y el cuerpo, por ello hoy en día es considerada una de las mejores alternativas para combatir el estrés y ansiedad.



Los días pasan y para muchos el sentimiento de zozobra y tensión es inevitable, producto de las secuelas de la pandemia. Pero, relájese y busque el lugar más cómodo dentro de casa porque ¡llegó la hora de bailar! junto con Alejandra Montes y Javier Durón de la Academia de Baile Son Latinos.



Será un espacio interactivo cargado de energía y mucho sabor con un repertorio musical que le permitirá conocer los múltiples beneficios de esta actividad, a través de una dinámica muy divertida que sin duda le hará despojarse de toda preocupación.

No deje de conectarse con nosotros a través de nuestras plataformas de Facebook, YouTube y www.elheraldo.hn, y durante la transmisión nuestros expertos le guiarán para sacarle provecho al baile y lo que este agradable ejercicio aporta a su salud.



Tome en cuenta que la bailoterapia ayuda a la estabilidad emocional, al elevar la producción de endorfinas, generando una sensación de placer y alegría con un impacto directo en los niveles de autoestima y motivación.



Además Javier y Alejandra explicarán sobre los ritmos ideales para realizar esta terapia, los beneficios que trae a su cuerpo, cada cuanto debe hacerlo y algunas rutinas sugeridas para niños y personas de la tercera edad.



Alejandra Montes Daccarett es Licenciada en Mercadotecnia, Directora Artística, coreógrafa, instructora de baile, bailarina en Son Latinos Dance Academy, y propietaria de Son Latinos Agencia de entretenimiento.

En esta ocasión Alejandra hará dúo dinámico con Javier Durón, quien desde hace más de una década se desempeña como bailarín en diversas academias y grupos coreográficos como Academia Son Latinos, Grupo Coreografico Gumbao ldl y proyecto H 504 y la compañia de entretenimiento Chepe Show. Además es instructor de gimnasios, coreógrafo y bailarín del Hotel Palma Real de La Ceiba.



No se pierda esta tarde de salsa, bachata y mucho más para que de una vez por todas se olvide de la depresión, estrés y ansiedad.

Recuerde que no hace falta saber bailar y lo más importante es tener ganas de divertirse. Si no tiene pareja no se preocupe, se trata de bailar con uno mismo e integrarse a la energía de las demás personas haciendo lo mismo.