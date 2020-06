La Ceiba despide al histórico jugador hondureño El Macho Figueroa

LA CEIBA, HONDURAS.- Con un caravana de vehículos, globos blancos y su féretro envuelto con la Bandera de Honduras y la de su exequipo el Murcia, este lunes fue despedido el exjugador hondureño Roberto "El Macho" Figueroa.



Acompañado de sus amigos, familiares y varios excompañeros de la histórica Selección de Honduras que conquistó al universo en el Mundial de España 82, El Macho fue llevado hasta el camposanto ubicado en su ciudad natal La Ceiba, donde descansará en paz.

VEA: 10 datos del exmundialista hondureño Roberto "El Macho" Figueroa



Durante su sepelio, Alejandra Figueroa, hija de El Macho, leyó una conmovedora carta para despedirse de su padre, mientras sus lágrimas rodaban por su rostro.



"Hay tantas cosas que me quedaron por decirte, que podría estar días escribiendo seguramente. Cuando me dí cuenta de tu partida, por primera vez me quede sin palabras y en mi cabeza resonaba lo último que me habías dicho y las tantas palabras que te quise decir... comenzando con el privilegio que me diste de ser tu hija", leyó Figueroa.



Minutos después el ataúd fue ingresado a su última morada, mientras los globos blancos subían al cielo como señal de que un grande ahora está con los ángeles.



En el sepelio estuvo el alcalde de la Novia de Honduras, Jerry Sabio, y varios exfutbolistas.



Además de jugar con la Selección de Honduras en el recordado mundial, en el país estuvo en equipos como el Vida y Motagua, mientras que en el extranjero jugó con el Cartaginés, Murcia y Hércules.

ADEMÁS: Personalidades y clubes lamentan muerte de 'El Macho' Figueroa



Roberto Figueroa murió en San Francisco, California, Estados Unidos, de un paro cardíaco el pasado 24 de mayo de 2020 y sus restos llegaron ayer al país.