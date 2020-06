Condenan a dos años de libertad condicional a Alfredo Hawit

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Alfredo Hawit, expresidente de la Concacaf, recibió una sentencia de dos años de libertad condicional por el escándalo de corrupción en la FIFA por la que se declaró culpable de cuatro delitos.



La noticia fue confirmada por el periodista Ken Bensinger, quien dijo que la jueza, además de darle libertad supervisada resolvió que no deberá volver a tener un puesto oficial en el fútbol.



"Aflredo Hawit, ex-presidente de CONCACAF y la @fenafut de Honduras recibe una sentencia de tiempo cumplido + 2 años de libertad condicional en el caso #FIFAGate", escribió el reportero de BuzzFeed News.



Asimismo, informó que entre las prohibiciones se encuentran no volver a tener un puesto en el fútbol, sin embargo, la jueza de Nueva York dijo que no tendrá ninguna autoridad sobre sus actividades una vez que regrese a Honduras.

Arresto

El hondureño fue arrestado la madrugada del 3 de diciembre de 2015 en Suiza tras enfrentar cargos de soborno, lavado de activos y asociación delictiva.



Poco más de un mes después de su arresto, el 13 de enero de 2016, Hawit fue extraditado hacia Estados Unidos. En abril de ese mismo años se declaró culpable de cuatro cargos: conspiración de asociación delictiva, dos por conspiración fraude y uno por conspiración para obstaculizar a la justicia por sobornos recibidos a cambio de otorgar derechos y difusión de torneos de Concacaf y partidos eliminatorios.



Además, la FIFA anunció la suspensión vitalicia, relacionada con el fútbol nacional e internacional, a Alfredo Hawit y de el fallecido Rafael Leonardo Callejas